المعمر لأنظمة المعلومات السعودية توقع عقد خدمات استضافة مراكز بيانات مع هيوماين

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، عن توقيع عقد خدمات استضافة مراكز بيانات مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تزيد قيمة العقد عن 30% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025 (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الترسية بتاريخ 22 يونيو 2026، وتم توقيع العقد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وتمتد مدة العقد 5 سنوات ميلادية.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد بالنتائج المالية للشركة في الربع الثالث من عام 2026 حتى الربع الثالث من 2031.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، بتاريخ 16 أغسطس 2026، ﻋن توقيع عقد مع هيئة السوق المالية، لتقديم خدمات مدارة متكاملة لتشغيل وتطوير الخدمات التقنية، بقيمة تبلغ 80.88 مليون ريال.