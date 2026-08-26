سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يتأهب لمهاجمة هدفنا السعري الأول – توقعات اليوم – 26-08-2026

قفز سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (4270) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 8.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت تمثل أولى مستهدفاتنا السعرية للسهم، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على الدى القريب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها ل مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 8.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 9.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد