سعر سهم إعادة (8200) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 26-08-2026

قفز سعر سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين (8200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء هذا بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، خاصة وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية وواضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ويدفعه في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشري إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 25.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 31.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد