سعر سهم ساسكو (4050) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 26-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (4050) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستئناف تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 41.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 47.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد