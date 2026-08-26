عطاء التعليمية تحصل على تسهيلات مصرفية بقيمة 200 مليون ريال لتمويل عملية استحواذ وتوسعات

أعلنت شركة عطاء التعليمية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 200 مليون ريال.

ووفقاً لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تبلغ مدة التمويل 10 سنوات، وتم الحصول عليه بتاريخ 25 أغسطس 2026.

ونوهت الشركة إلى أن التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجاتها المتعلقة بالاستحواذ على مجمعات تعليمية وبناء مجمعات تعليمية جديدة، وذلك في إطار خططها للتوسع في القطاع التعليمي.

كما لفتت إلى أن التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح مصرف الإنماء، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتأتي هذه التسهيلات بعد إعلان شركة عطاء التعليمية، في مايو 2026، عن نتائجها المالية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أبريل 2026، والتي أظهرت ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 11.1% إلى 88.6 مليون ريال، مقارنة بـ79.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات القطاع التعليمي خلال الفترة الحالية بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بزيادة الرسوم في بعض مجمعات الشركة، في حين ارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.9% والربح التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي.