سعر البتكوين (BTCUSD) يواصل محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً - توقعات اليوم – 27-08-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحرك السعر في نطاق جانبي محدود يحاول من خلاله اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير.

ويأتي ذلك مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداول السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، ما يعزز من فرص استعادة السعر لزخمه الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.