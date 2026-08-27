سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تحت ضغط سلبي بعد كسر الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 27-08-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الهبوط خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما عرضه لمزيد من الضغط السلبي ودفعه إلى تخطي دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليضاعف بذلك الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

وفي المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما ساعد على تماسك الزوج بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الفنية السلبية لا تزال قائمة على المدى القريب.