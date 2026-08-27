سعر سهم مجموعة تداول (1111) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 27-08-2026

مدد سعر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (1111) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتخطيه في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وأكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة تلك الاختراقات من الناحية الفنية، ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 123.90 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 150.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد