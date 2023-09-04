الارشيف / الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

ارتفاع نشاط الايثيريوم بفضل التوقعات الإيجابية حول إمكانية موافقة هيئة SEC على ETF الايثيريوم

0 نشر
شوقي دليمي 0 تبليغ

شهدت شبكة الايثيريوم نشاطا متزايدا، مع تسجيل أكثر من 46,700 عنوان فريد نشط ومتفاعل في يوم واحد.

هذا يعتبر أعلى معدل نشاط منذ بدء الحماس حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في 16 يونيو، وفقا للتقرير الصادر من

.

هذا الارتفاع في النشاط يأتي في ظل التوقعات المتزايدة بشأن الموافقة على ETF الايثيريوم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعتبر هذه الصناديق مؤشرا على قبول واسع للعملات المشفرة، وتسهل على المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، شراء الايثيريوم والعملات الرقمية الأخرى.

النشاط المتنامي عادة ما يؤدي إلى زيادة قيمة الأصول مع الوقت.

حاليا يتداول الايثيريوم عند 1,630 دولار، بتراجع بنسبة 0.21% خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

في تقرير حديث لـ SEC بتاريخ 24 أغسطس، تم تضمين Ark Invest و21Shares كمستشارين فرعيين لمنتج ETF hgمخصص للايثيريوم.

التقرير أكد على أهمية الاعتماد الواسع للايثيريوم في تحديد قيمته المستقبلية.

التوقعات تشير إلى أن الـ SEC قد توافق على ETF الايثيريوم في أكتوبر، مما عزز الإثارة حول نشاط وسعر العملة بشكل أكبر.

التقرير من بلومبرغ أكد هذا التفاؤل، مشيرا إلى أن الـ SEC تميل للموافقة على أول ETF يعتمد على العقود الآجلة للايثيريوم.

يُذكر أن عدة شركات، مثل Volatility Shares Trust وBitwise Ethereum Strategy ETF وغيرها، تنتظر موافقة الـ SEC.

وقد قامت Bitwise بسحب طلبها الخاص بصندوق ETF الذي يجمع بين والايثيريوم.

الزيادة الكبيرة في النشاط على شبكة الايثيريوم ليست مجرد إحصائية، بل تعكس اهتمام متزايد بالايثيريوم.

هذا ويتطلع مجتمع العملات المشفرة لزيادة محتملة في الاستثمار والنشاط، مما يمكن أن يعزز قيمة الايثيريوم ويفتح الباب لفصل جديد في عالم الأصول الرقمية، خصوصا مع اقتراب قرار الـ SEC بشأن ETF المتعلقة بعقود الايثيريوم الآجلة.

اقرأ أيضا:

نمو القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة بـ 660 مليون دولار خلال أسبوعين

عملة ستيلر (XLM) ترتفع بنسبة 8% والبيتكوين يستقر دون مستوى 26,000 دولار

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع نشاط الايثيريوم بفضل التوقعات الإيجابية حول إمكانية موافقة هيئة SEC على ETF الايثيريوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا