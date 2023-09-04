ارتفاع نشاط الايثيريوم بفضل التوقعات الإيجابية حول إمكانية موافقة هيئة SEC على ETF الايثيريوم

شهدت شبكة الايثيريوم نشاطا متزايدا، مع تسجيل أكثر من 46,700 عنوان فريد نشط ومتفاعل في يوم واحد.

هذا يعتبر أعلى معدل نشاط منذ بدء الحماس حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في 16 يونيو، وفقا للتقرير الصادر من

📈 #Ethereum's network has exceeded 467K unique address interactions in a single day, the most since #ETF announcements began breaking back on June 16th. Upticks in utility are typically a common necessity for $ETH and other assets to increase in value. https://t.co/ctNkNT5NCf pic.twitter.com/yotmew0W56 — Santiment (@santimentfeed) September 3, 2023

هذا الارتفاع في النشاط يأتي في ظل التوقعات المتزايدة بشأن الموافقة على ETF الايثيريوم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعتبر هذه الصناديق مؤشرا على قبول واسع للعملات المشفرة، وتسهل على المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، شراء الايثيريوم والعملات الرقمية الأخرى.

النشاط المتنامي عادة ما يؤدي إلى زيادة قيمة الأصول مع الوقت.

حاليا يتداول الايثيريوم عند 1,630 دولار، بتراجع بنسبة 0.21% خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

في تقرير حديث لـ SEC بتاريخ 24 أغسطس، تم تضمين Ark Invest و21Shares كمستشارين فرعيين لمنتج ETF hgمخصص للايثيريوم.

التقرير أكد على أهمية الاعتماد الواسع للايثيريوم في تحديد قيمته المستقبلية.

التوقعات تشير إلى أن الـ SEC قد توافق على ETF الايثيريوم في أكتوبر، مما عزز الإثارة حول نشاط وسعر العملة بشكل أكبر.

التقرير من بلومبرغ أكد هذا التفاؤل، مشيرا إلى أن الـ SEC تميل للموافقة على أول ETF يعتمد على العقود الآجلة للايثيريوم.

يُذكر أن عدة شركات، مثل Volatility Shares Trust وBitwise Ethereum Strategy ETF وغيرها، تنتظر موافقة الـ SEC.

وقد قامت Bitwise بسحب طلبها الخاص بصندوق ETF الذي يجمع بين البيتكوين والايثيريوم.

الزيادة الكبيرة في النشاط على شبكة الايثيريوم ليست مجرد إحصائية، بل تعكس اهتمام متزايد بالايثيريوم.

هذا ويتطلع مجتمع العملات المشفرة لزيادة محتملة في الاستثمار والنشاط، مما يمكن أن يعزز قيمة الايثيريوم ويفتح الباب لفصل جديد في عالم الأصول الرقمية، خصوصا مع اقتراب قرار الـ SEC بشأن ETF المتعلقة بعقود الايثيريوم الآجلة.

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