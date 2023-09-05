تعرض منصة الكريبتو Stake.com للسرقة وفقدان 41 مليون دولار

تعرضت منصة الكريبتو Stake.com لهجوم إلكتروني تسبب في فقدانها ما يقرب من 41 مليون دولار.

الأموال خرجت من المنصة عبر معاملات غير شرعية.

المنصة نفسها أكدت وجود معاملات غير مصرح بها تنحدر من محافظها الرقمية المُعدة للعمل مع شبكات الايثيريوم وشبكة بينانس دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذه النشاطات الغير مصرح بها.

وفقا للتحليلات الأولية، استُنزِف ما قيمته 16 مليون دولار من شبكة الايثيريوم بسبب تسريب للمفتاح الخاص. وقد تضمنت العمليات الأولى في شبكة الايثيريوم نقل ما يقرب من 3.9 مليون دولار من العملة الرقمية المستقرة التيثر.

تم كذلك استنزاف مبالغ أخرى بأشكال مختلفة من العملات المشفرة.

لاحظ “Zachxbt” المحلل المعروف في مجال تكنولوجيا الكريبتو و البلوكتشين، أن مبلغ 25.6 مليون دولار إضافي تمت سرقته من محافظ المنصة على شبكات Polygon وشبكة بينانس، مما رفع القيمة الإجمالية للأموال المسروقة إلى حوالي 41 مليون دولار.

تم تحويل الأموال المسروقة بعد ذلك إلى عدة محافظ رقمية.

في سياق متصل، استأنفت Stake، التي تتخذ من أستراليا مقرا لها، عمليات الإيداع والسحب بعد بضع ساعات من الهجوم.

جدير بالذكر أن منصة Stake تأسست في عام 2017 واكتسبت شهرة واسعة، خاصة بسبب دعمها للعملات المشفرة.

وبلغت إيراداتها 2.6 مليار دولار في عام 2022، مما يشير إلى نمو هائل مقارنة بـ 105 مليون دولار التي سجلتها في عام 2020.

وفي ضوء التزايد المستمر للهجمات على المحافظ الرقمية، تظل المنصات الرقمية ومحافظ العملات المشفرة عرضة للخطر، رغم انخفاض معدل هذه الهجمات بنسبة 70% عن العام الماضي.

حيث بلغ إجمالي الأموال التي فُقِدت بسبب الهجمات الإلكترونية أكثر من 3.7 مليار دولار في عام 2022.

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