سولانا هي العملة الرقمية البديلة الأكثر شعبية بين المستثمرين حسب منصة "CoinShares"

على الرغم من تراجع الاهتمام العام بالعملات الرقمية البديلة، تبدو عملة سولانا استثناء للقاعدة، وفقا لتقرير صادر عن شركة CoinShares لإدارة الأصول الرقمية.

في الأسابيع السبعة الأخيرة، شهد السوق تناقصا في استثمارات العملات الرقمية.

لكن، في نفس الوقت، لاحظت الشركة زيادة في الاستثمارات الموجهة نحو سولانا، وهي واحدة من أكبر عشر عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.

خلال الأسبوع الأخير فقط، شهدت العملة تدفقات استثمارية قدرها 700,000 دولار، مما جعلها العملة الرقمية البديلة الأكثر شعبية بين المستثمرين حاليا.

ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي التدفقات الموجهة نحو سولانا 26 مليون دولار.

في المقابل، شهدت منتجات الاستثمار المتعلقة بـPolygon ايثيريوم سحب بقيمة 8.6 مليون دولار و3.2 مليون دولار على التوالي في الأسبوع الأخير.

بينما تمت مضاعفة استثمارات البيتكوين، الأكبر من حيث القيمة السوقية، بمبلغ 3.8 مليون دولار.

التقرير أوضح أيضا أن حجم التداول في الأسبوع الماضي كان أعلى بكثير من المتوسط، حيث بلغ إجمالي التداول 2.8 مليار دولار.

تُستخدم SOL كعملة للمعاملات على شبكة سولانا، التي تُستخدم كمنصة لتطوير تطبيقات متنوعة، من الألعاب إلى بروتوكولات الإقراض المالي اللامركزية.

وقد شهدت العملة اهتماما متزايدا مؤخرا، مع مقترحات من قبل الشركات مثل MakerDAO لإطلاق مشاريع جديدة على الشبكة.

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