مؤسس الايثيريوم: يجب حل هذه المشاكل لإصلاح لامركزية الايثيريوم!

في مؤتمر أسبوع البلوكشين الكوري (KBW)، عرض “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك لشبكة الايثيريوم، قائمة تحديات يتعين التغلب عليها للحد من مشكلة المركزية في الشبكة الرائدة للعقود الذكية.

اقترح “بوتيرين” حلول لتقليل صعوبة وتكلفة تشغيل العقد في الشبكة.

بيانات الشبكة الأساسية للإيثريوم تشير إلى تشغيل حوالي 60% من العقد عبر خدمات أمازون Amazon Web Services (AWS)، و6% عن طريق Google Cloud.

هذا يعني أن المشكلة المركزية تشكل تحديا حقيقيا، مع تحكم AWS في 1,810 من أصل 5,901 عقدة نشطة، بينما تتولى Google Cloud ما عدده 186 عقدة.

المركزية تطرح مشاكل مثل نقاط الفشل المحتملة في الشبكة، ويحذر بعض الخبراء حتى من إمكانية تدخل مؤسس أمازون، “جيف بيزوس”، بإيقاف خوادم AWS.

في مداخلته خلال الحدث، شدد “بوتيرين” على أن مسألة المركزية في تشغيل العقد تمثل جزء كبير من القضية لضمان اللامركزية على المدى البعيد للايثيريوم.

وفقا لتقرير من مؤسسة الايثيريوم، فإن اللامركزية لن تكون ممكنة إلا إذا كان تشغيل العقد متاح للجميع، بغض النظر عن قوة الجهاز.

تقنيات مثل “statelessness” تسمح بالتحقق من صحة الكتل بدون الحاجة لمقدمي خدمة مركزيين.

كشف “بوتيرين” أيضا عن تطويرات قادمة تحت مسميات “Verge” و “Purge” ستسهم في تحقيق هذه اللامركزية، وذكر أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق من عشرة إلى عشرين عام.

في الختام، ذكر “بوتيرين” إجراءات أخرى ممكنة لزيادة اللامركزية، مثل تبسيط عملية التوثيق والحد من العقبات للمشاركة في عمليات التحصيص، إلى جانب جعلها أكثر أمانا وسهولة.

كما أشار إلى أن تحسين القابلية للتوسع يبقى على رأس أولويات الشبكة.

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