إعادة توجيه قروض بقيمة 620 مليون دولار تدفع شركة Genesis لمقاضاة الشركة الأم DCG

قامت شركة الإقراض المتعثرة في مجال العملات المشفرة “Genesis Global Holdco LLC”، برفع دعوى قضائية ضد شركتها الأم “DCG” وشركتها التابعة “DCG” الدولية للاستثمار.

تم تقديم القضية في محكمة الإفلاس بنيويورك، وتهدف إلى استعادة مبلغ يقدر بـ 620 مليون دولار من “DCG”، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء محادثات لحل النزاع.

السبب وراء الدعوى القضائية:

فشلت “Genesis” في الحصول على تأييد كاف من الدائنين لخطتها لتسوية الديون، مما دفعها لللجوء إلى القضاء ضد “DCG”.

تزعم “Genesis” في الدعوى أن مستحقاتها لدى “DCG” تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون دولار وحوالي 4,550 بيتكوين، بالإضافة إلى فوائد ورسوم متأخرة.

كانت “Genesis” قد اقترحت سابقا خطة لإعادة الهيكلة التي قد تعيد ما يقرب من 90% من الديون للدائنين غير المضمونين.

لكن الخطة باءت بالفشل لعدم حصولها على الدعم الكافي، وخصوصا من شركة “Gemini” التي يملكها الأخوان “وينكلفوس”.

حاليا يجري العمل على تقديم تمويل إضافي لـ”Genesis” بغرض مساعدة الدائنين الأخرين في استرداد أموالهم بسرعة.

ويقدر مجمل المبلغ الذي يمكن استرداده بنحو 2.8 مليار دولار.

بحسب المعلومات المتاحة، تسعى شركة “Gemini” لحشد الدعم من الدائنين الآخرين للمطالبة بمزيد من الأموال من “DCG”، وهي الشركة الأم لـ “Genesis”.

حاليا، لا يزال من غير واضح ما إذا كانت الدعوى القضائية تعتبر جزءا من استراتيجية “Genesis” المُعدة مُسبقا أم لا.

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