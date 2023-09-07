إدراج العملة الرقمية المستقرة PYUSD الجديدة من بايبال على منصة Huobi

أعلنت منصة Huobi، التي تعد واحدة من المنصات الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة، عن دعمها للعملة المستقرة PYUSD، التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل شركة بايبال، العملاقة في مجال خدمات الدفع.

يأتي هذا الإعلان كتوسع ودعم لخطط بايبال الرامية لزيادة تبني هذه العملة المستقرة الجديدة.

بحسب التفاصيل التي قدمتها Huobi، ستتاح الفرصة لإيداع PYUSD فورا، بينما من المقرر أن يتم الإدراج النهائي للعملة اليوم 7 سبتمبر.

ستتيح Huobi تداول PYUSD مقابل ثلاث أزواج من العملات، وهي:

PYUSD/USDT، BTC/PYUSD، و ETH/PYUSD، وذلك بناء على الحجم الكافي من الإيداعات.

تمثل PYUSD تطورا هاما في السوق، حيث تظهر قدرة الشركات المالية التقليدية على اعتناق الابتكارات في مجال العملات المشفرة.

الاهتمام الكبير من بايبال بالعملات المستقرة يسلط الضوء على الدور المحتمل لهذه الفئة من الأصول في تطوير قطاع الدفع والخدمات المالية بشكل عام.

من جهتها أكدت Huobi أنه سيكون من الممكن القيام بعمليات السحب بدءا من يوم 12 سبتمبر، مما يوفر آلية للتسوية عبر PYUSD داخل المنصة.

ليست شركة بايبال فقط هي الشركة التي تظهر اهتماما بالعملات المستقرة، بل شركة فيزا أيضا، حيث قامت هذه الأخيرة بتوسيع دعمها لعملة USDC لتشمل بروتوكول سولانا.

العملات المستقرة تجد أيضا ترحيبا من قبل منصات عديدة أخرى مثل كوين بيس وBitMart وKraken ولا تجد مشكلة كبيرة في إدراجها خاصة إذا كانت مدعومة من شركة كبيرة مثل بايبال، على عكس حال العملات الرقمية المشفرة الأخرى.

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