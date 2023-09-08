بنك JPMorgan يستغل تقنية البلوكشين لتحسين عمليات التسوية المالية

يقترب بنك JPMorgan من فتح صفحة جديدة في عالم المال الرقمي، حسب تقرير نُشر اليوم 8 سبتمبر.

يعمل البنك على تطوير رمز إيداع رقمي مبني على تكنولوجيا البلوكشين، والذي ينتظر الحصول على التصريح التنظيمي من السلطات الأمريكية.

هذا الابتكار الجديد سيكون موجها في المرحلة الأولى للشركات، بغية تسريع عمليات التسوية والدفع.

الفرق بين رمز الإيداع الرقمي والعملات المستقرة:

بخلاف العملات المستقرة التي تصدر عادة من جهات خارج النظام المصرفي، رمز الإيداع الرقمي الجديد سيكون من إصدار JPMorgan.

هذا الرمز يعد مختلفا عن العملة الرقمية الحالية للبنك، المعروفة ب JPM Coin، التي تسمح بالتداول داخل نظام JPMorgan فقط، بينما الرمز الرقمي الجديد سيتيح للعملاء التعامل مع بنوك أخرى.

قام بنك JPMorgan بالفعل بتجهيز الأرضية لهذا الابتكار، وقد تم اختبار الرمز الرقمي في مشروع تعاوني مع البنك المركزي السنغافوري.

مثل عملته الرقمية الحالية، الرمز الجديد سيتبع إجراءات التنظيم المعترف بها، بما في ذلك الفحوصات المتعلقة بـ “اعرف عميلك” ومكافحة الغش المالي.

صرح متحدث بإسم البنك، قائلا:

رغم الفوائد المحتملة للرموز المبنية على البلوكشين، نحن نعترف بأن الجهات التنظيمية تحتاج لتوخي الحذر قبل المصادقة على أي منتج جديد.

التنافس على العملات الرقمية الخاصة:

الخطوة الجديدة من JPMorgan تضاف إلى التنافس القائم بالفعل بين أبرز الشركات المالية.

بايبال كمثال، أطلق مؤخرا عملتها المستقرة PYUSD، في محاولة لاقتناص حصة له من السوق.

الشركات الأخرى المعنية في هذا المجال، مثل Circle، تسعى لتوسيع عروضها لمواجهة التنافس القائم.

وبحسب “عمر فاروق”، الرئيس التنفيذي لشركة “Onyx” التابعة لـ JPMorgan، فإن الرموز الرقمية المبنية على البلوكشين تمثل الخطوة التالية في تطور النظام المالي التجاري.

خلاصة القول:

الانتقال المحتمل لـ JPMorgan نحو استخدام رموز الإيداع على البلوكشين ليس فقط تقدما للبنك نفسه، ولكن يمثل أيضا تطورا هاما في النظام المالي العالمي.

حيث يستعد البنك لتحقيق تأثير كبير على المعاملات الدولية، بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

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