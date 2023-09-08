المؤسس الشريك لشركة الريبل: يجب إعادة صياغة السياسات حول العملات الرقمية المشفرة

أعلن “كريس لارسن”، الشريك المؤسس لشركة الريبل، مؤخرا عن قلقه بشأن سياسات الحكومة الأمريكية في مجال تنظيم العملات الرقمية.

واعتبر “لارسن” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم تتحلى بالفعالية في التنظيم، داعيا الكونغرس للتدخل وإعادة النظر في القوانين الحالية.

نشر “لارسن” على منصة التواصل الاجتماعي X تعليقا قال فيه:

أتمنى أن تكون هذه هي بداية النهاية للتنظيم الذي تتبعه هيئة SEC.

جاءت تصريحات “لارسن” بعد حكم قضائي تبين فيه أن عملة XRP لشركة الريبل لا تعتبر ضمان، مما يعد إنجاز كبير لصناعة العملات المشفرة برأيه.

أوضح “لارسن”:

هيئة SEC فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية في تنظيم هذا القطاع. كما فوتت سان فرانسيسكو الفرصة لتكون العاصمة العالمية لتكنولوجيا البلوكشين واللوم هنا على السياسات المعادية من قبل الحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن مدن مثل لندن وسنغافورة ودبي أصبحت محاور عالمية لتكنولوجيا البلوكشين، بفضل الأطر التنظيمية الداعمة لها.

تحدث “لارسن” أيضا عن أهمية المشاركة المدنية، مشيرا إلى التبرعات التي قام بها باستخدام عملة XRP لمدينة سان فرانسيسكو، والعمل المشترك مع عمدة المدينة، من خلال المنظمة الغير ربحية “Avenue Greenlight”.

هذه المنظمة خصصت حوالي 3.7 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمناطق التجارية، خاصة تلك التي تواجه صعوبات بعد الأزمات المؤلمة.

وأكد “لارسن” على أن الطريق ما زال طويل، داعيا لتطوير أدوات وإستراتيجيات أفضل في مجال السلامة العامة في سوق الكريبتو.

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