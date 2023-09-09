شركة الريبل تعلن عن استحواذ مهم

أفصحت شركة الريبل، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقر لها، عن توصلها لاتفاق لشراء شركة “Fortress Trust”، والمختصة في تقديم البنى التحتية والأطُر التنظيمية والحلول التكنولوجية لمشاريع الويب 3.

هذا الاستحواذ سيكون له تأثير على توسيع نطاق التراخيص التنظيمية التي تحتفظ بها الريبل، بفضل حصول Fortress Trust على ترخيص Nevada Trust.

الصفقة تُضاف إلى مجموعة المصادقات التنظيمية لشركة الريبل والتي تشمل عدة ولايات قضائية، مثل الولايات المتحدة وسنغافورة، وهي تحت رعاية الفحص النهائي والموافقات الرسمية.

تفاصيل استحواذ الريبل على “Fortress Trust”:

يُذكر أن الريبل كانت قد استثمرت سابقا في الشركة الأم لـ Fortress Trust، وهي شركة Fortress Blockchain Technologies، في عام 2022.

أوضح “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أن الاستثمار المبكر أعطاهم فرصة لفهم تفاصيل نموذج الأعمال والفريق التنفيذي لـ Fortress Trust.

الهدف من صفقة الاستحواذ هو تسريع نمو أعمال الريبل في مجالات البنية التحتية للعملات الرقمية.

حسب خبراء في مجال العملات الرقمية، تُعتبر Fortress Trust موفرة لبنية تحتية قوية للمؤسسات الرقمية.

تركز Fortress Trust على خدمات الحسابات التقاعدية الفردية (IRA)، والحفاظ على الأصول، وإدارة المدفوعات.

الشركة تُعالج أيضا مسائل الامتثال مثل التعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى توفير سيولة للعملات الرقمية وتأمين البيانات والأصول.

استراتيجية الريبل للتوسع:

الصفقة تأتي بعد استحواذ الريبل على Metaco، وهي شركة سويسرية متخصصة في حفظ العملات المشفرة، مقابل 250 مليون دولار، وذلك لزيادة قدراتها في مجال الحفظ والتخزين وإصدار وتسوية الأصول الرقمية.

تُعد هذه الصفقات الكبيرة جزءا من خطة الريبل لتنويع مصادر الدخل وزيادة نفوذها عالميا، خصوصا خارج السوق الأمريكية.

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