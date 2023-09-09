فيتاليك بوتيرين يناقش التحديات والحلول المستقبلية لمشروع الايثيريوم

مؤخرا وفي محاضرة أُلقيت بجامعة “نانيانغ” التكنولوجية في سنغافورة، تناول “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تناول عاجل في بلوكشين الايثيريوم.

القضايا التي سلط الضوء عليها “بوتيرين” تتضمن الخصوصية، استقرار النظام، أمان العقود الذكية، والقابلية للتوسع.

أوضح “بوتيرين” أن هذه التحديات ليست جديدة وتظل ملحة لمعالجتها في الايثيريوم.

منذ العام 2017، اتجهت شبكة الايثيريوم نحو تحسين الخصوصية، مقدمة تقنيات مثل zk-SNARKs.

ووصلت الجهود في هذا المجال إلى مرحلة متقدمة بحلول العام 2023، مع دمج تقنيات جديدة مثل STARK وZero-Knowledge rollups وCairo.

لكن “بوتيرين” أشار إلى أن التحديات لا تزال موجودة، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا القانونية والقبول العام للتقنيات المعنية بالخصوصية، مثل ما حدث مع منصة خلط المعاملات Tornado Cash.

كجزء من حل هذا التحدي، قدم “بوتيرين” مفهوم “إثبات البراءة” كوسيلة لتحقيق الخصوصية دون المساس بالأمان.

في مجال استقرار النظام، قامت إيثريوم بتطبيق آليات الإجماع، لكن العمل مستمر لتبسيط البروتوكول والحد من المركزية.

كما أن هناك جهود مستمرة لتحسين أمان العقود الذكية، والتي حققت تقدما ملحوظا منذ العام 2017.

نوه “بوتيرين” إلى انخفاض حوادث القرصنة مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا على دور الإجراءات الأمنية المحسنة في تقليل المخاطر.

في المجمل، أسفر خطاب “بوتيرين” عن رسالة قوية تتعلق بالتركيز الاستراتيجي للايثيريوم على حلول عملية تهدف للنمو المستدام والتوسع في الاستخدام العام، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم.

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