مشروع Polygon (MATIC) يحضر للإعلان عن تطويرات كبيرة: التفاصيل هنا

تشهد هذه الفترة نشاط كثيف لشبكة البلوكشين Polygon، مع تحضيرات للترقية الكبيرة المنتظرة لـ zkEVM.

في الفترة بين 13 و14 سبتمبر، ستكون Polygon جزءا من فعاليات أسبوع الكريبتو الآسيوي في سنغافورة.

خلال هذه الفعالية، تخطط Polygon للكشف عن إعلانات وتقنيات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض Polygon النسخة الثانية للمنصة، والمجموعة الجديدة من أدوات تطوير سلسلة الكتلة (CDK)، وستشارك في قمة العملات المستقرة في آسيا، مع التركيز على تطبيقاتها في الأسواق الناشئة.

في أخبار أخرى، أعلنت Polygon عن شراكة مع أكبر مجموعة مالية في كوريا، Mirae Asset Securities.

ستتعاون الشركتان في مشروع بحثي مشترك لاستكشاف إمكانات التكامل بين الأوراق المالية المشفرة والبنى التحتية المالية في كوريا الجنوبية.

من الجدير بالذكر أن شبكة zkEVM التجريبية التابعة لـPolygon ستشهد ترقية كبيرة تحت اسم “Dragon Fruit” أو “ForkID5”.

هذه الترقية، التي من المتوقع أنه تم الانتهاء منها يوم أمس 10 سبتمبر، تجلب معها العديد من التحسينات، بما في ذلك دمج أحدث كود تشغيل EVM، PUSH0، والتوافق مع Solidity v0.8.21.

يتزامن هذا كله مع حركة كبيرة في تداول العملة الرقمية MATIC، حيث تم رصد أكبر نشاط من قبل “الحيتان” في الشبكة لعام 2023.

تُعتبر هذه التطورات مثيرة للاهتمام وتعزز من توقعات نمو وتطور Polygon.

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