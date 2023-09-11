تفاصيل اختراق حساب مؤسس الايثيريوم على منصة X (تويتر)

تعرض “فيتاليك بوتيرين”، المعروف كمؤسس لشبكة الايثيريوم لهجوم قرصنة استهدف حسابه على منصة X (تويتر سابقا).

نتيجة لذلك، استطاع المخترق سرقة مبلغ 691,000 دولار عن طريق نشر رابط مضلل في التغريدة.

اُكتشف الهجوم لأول مرة يوم السبت عندما نشر الهاكر من حساب “بوتيرين” تغريدة تشير إلى إصدار رموز NFT الجديدة من شركة البرمجيات Consensys.

هذا الرابط الخادع، الذي قد يكون ظهر لملايين من متابعي “بوتيرين”، أوقع العديد في فخ المخترق، مما أتاح له الفرصة لسرقة أموالهم.

تم رصد الاختراق بواسطة مجتمع الكريبتو، حيث بدأ المستخدمون في التحذير من الرابط المشبوه.

أول إقرار رسمي للهجوم جاء من والد “بوتيرين”، المدعو “دميتري ديما بوتيرين”.

بالرغم من حذف التغريدة الاحتيالية، الأمور تفاقمت بالفعل، حيث أفاد عدد من المتضررين بفقدان أموالهم.

وفقا للمحقق المتخصص في تقنية البلوكشين @ZachXBT، قفز المبلغ المسروق من 147,000 دولار إلى 691,000 دولار في غضون ساعة واحدة.

لم يصدر “بوتيرين” تعليق علني حتى الآن بخصوص الحادث، وآخر نشاط له على تويتر كان في 6 سبتمبر.

لا يُعرف عدد المتضررين حاليا، لكن هذا الحادث ينضم إلى قائمة متنامية من عمليات الاختراق على منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف أصحاب وحاملي محافظ العملات الرقمية.

بعد الهجوم، اندلع جدال حول كيفية تعويض المتضررين، وتم التساؤل عن مدى أمان منصة X نفسها.

“CZ” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، قال إن الأمن على منصة X يحتاج لتحسين، مطالبا بإضافة ميزات أمان مثل المصادقة الثنائية.

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