إنخفاض أحجام التداول في منصات التداول المركزية يستمر في شهر أغسطس

رغم الفوز الهام الذي حققته شركة Grayscale ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة، لم يكن لهذا الفوز تأثير إيجابي مستمر على سوق العملات المشفرة.

وفقا لأحدث إحصائيات من CCData، استمرت الاتجاهات السلبية في السوق خلال شهر أغسطس.

إنخفاض ملحوظ في حجم التداول:

انخفض إجمالي حجم التداول الفوري والمشتقات في منصات التداول المركزية بمعدل 11.5%، ليصل إلى 2.09 تريليون دولار، مسجلا بذلك أدنى معدلات التداول في العام الجاري، حسب ما ذكرته هيئة الرقابة المالية (FCA).

الانخفاض في نشاط التداول يمكن أن يعزى إلى تقلبات الأسعار وأحداث التصفية، بالإضافة إلى أن حجم التداول الشهري وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2020.

بقيت منصة بينانس هي الرائدة في السوق، لكن انخفضت حصتها السوقية للشهر السادس على التوالي، لتصل إلى 38.5% في أغسطس، وهو أقل معدل لها منذ العام الماضي.

على الجانب الآخر، شهدت منصة Huobi ارتفاعا بنسبة 46.5% في حجم التداول، مصلحة الاتجاه العام للسوق.

بالإضافة إلى الانخفاض في التداول الفوري، شهدت أحجام التداول للمشتقات تراجعا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 1.62 تريليون دولار، مما يجعلها الأدنى منذ ديسمبر 2022.

تأثرت حصص السوق للمشتقات أيضا، حيث انخفضت من 78.2% في يوليو إلى 77.3% في أغسطس، وهو الانخفاض الثالث على التوالي.

ظلت منصة بينانس في المقدمة كأكبر منصة لتداول المشتقات، رغم تراجع حجم التداول بنسبة 18.1%.

تلتها OKX وBybit، بحجم تداول بلغ 315 مليار و205 مليار دولار على التوالي.

بشكل عام يمكن القول أن السوق مازال في حالة تقلب، مع استمرار الاتجاهات السلبية والتي تظهر جليا في أحجام التداول عبر المنصات المركزية.

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