منصة "كوين بيس" توقف عمليات تسجيل مستخدمين جدد في الهند

حسب المعلومات المتوفرة، أوقفت منصة “كوين بيس” المختصة في تبادل العملات المشفرة عملية قبول تسجيلات جديدة في الهند.

رغم هذا، تؤكد الشركة على التزامها بالسوق الهندي، مُنافية بذلك الإشاعات التي تحدثت عن احتمال انسحابها.

“كوين بيس” تفرض قيود تسجيل على المستخدمين الهنود:

حسب تقرير نشرته “TechCrunch”، أُغلقت “كوين بيس” التسجيلات الجديدة في الهند ابتداء من يونيو الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة إنها مستمرة في تقديم خدماتها المتعددة، بما في ذلك المحفظة الرقمية، وأنها ملتزمة بالهند للأمد الطويل.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي للشركة، سياسات بنك الاحتياطي الهندي تجاه العملات المشفرة، مُعتبرا موقف البنك كنوع من الحظر المظلل لهذه الأصول.

بالإضافة إلى التحديات في الهند، تواجه “كوين بيس” مشاكل تنظيمية في الولايات المتحدة، خصوصا من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

لكن الشركة لا تزال تُركز على التوسع العالمي، حيث تركز على منصتها العالمية “Coinbase International Exchange” التي تستهدف المستخدمون المؤسسات خارج الولايات المتحدة.

وفي أخبار نشرناها سابقا على بيتكوين العرب، بدأت شركة “كوين بيس” في تقديم خدمات الإقراض باستخدام العملات المشفرة للمستثمرين في الولايات المتحدة، حيث يُرجح أن تكون قيمة القروض الموزعة حتى الآن حوالي 60 مليون دولار.

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