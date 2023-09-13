لأول مرة في ثمانية أشهر: تراجع نسبة عناوين الايثيريوم الرابحة إلى 53%

حسب تقرير منصة Glassnode لتحليل بيانات البلوكشين، شهدت نسبة العناوين الرابحة الحاملة للايثيريوم تناقصا ملحوظا لتصل إلى حوالي 53.5%.

يتعلق الانخفاض بتدهور أداء سعر الايثيريوم، حيث تراجع سعر العملة بحوالي 13% خلال الشهر الماضي.

تشير بيانات Glassnode إلى أن هذه النسبة تدنت لأقل من 54% لآخر مرة في 12 يناير 2023.

كانت النسبة أيضا أقل في أواخر العام الماضي وأول أيام هذا العام.

من جهة أخرى، بلغت النسبة أكثر من 70% في مايو عندما كان سعر الايثيريوم قريب من 2000 دولار، وأيضا في يوليو عندما وصل سعر الايثيريوم بالقرب من هذا المستوى.

في الفترة الأخيرة، استقر سعر الايثيريوم حول 1600 دولار، ويبدو أنه، مثل العديد من العملات الرقمية الأخرى، في حالة انتظار لحدث كبير قد يقود لتعافي السوق.

من هذه العوامل: تخفيف سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أو الفوز المحتمل لشركة الريبل في قضيتها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو الموافقة على صندوق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة، جميعها من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع عام في السوق.

في حال حدوث أي من هذه السيناريوهات في المستقبل القريب، يمكن أن تصعد النسبة الإجمالية للعناوين الرابحة للإيثريوم إلى مستويات تفوق 70%.

ولكن، يمكن للاتجاه الهبوطي الحالي أن يستمر أو حتى يزداد، مما يعني ارتفاع عدد العناوين التي تسجل خسائر غير محققة.

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