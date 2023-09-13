تعرض منصة CoinEx لتداول العملات الرقمية للاختراق وفقدان ماقيمته 29 مليون دولار

تعرضت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة CoinEx لاختراق أسفر عن فقدانها لمبلغ يزيد عن 29 مليون دولار.

أظهر تحليل خبراء البلوكشين مجموعة من المعاملات المشكوك فيها قد تمت خارج المحافظ الساخنة للشركة.

أعلنت شركة الأمان “

🚨ALERT🚨Hey @coinexcom, Our AI powered



system has detected multiple suspicious transactions



with your #Ethereum hot wallet. It is being draining



right now. You should stop all the withdraws and deposits right now@tayvano_ @zachxbt



More info will come



Stay Vigilant! pic.twitter.com/I6GON0An4v — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) September 12, 2023

عن الحادث يوم أمس الثلاثاء، وناشدت CoinEx مستخدميها بضرورة تفهم عملية وقف جميع عمليات الإيداع والسحب فورا.

الهجوم نُفذ عبر ثلاث شبكات بلوكشين، وشمل الهجوم مجموعة متنوعة من العملات المشفرة.

بشكل أكثر تفصيل، فقد تم الاستيلاء على 18.12 مليون دولار من الايثيريوم، و 8.5 مليون دولار من عملة ترون TRX، و 291,000 دولار من عملة MATIC.

العوامل المحتملة وراء الاختراق من الممكن أن تكون انتهاك في نظام التحكم بعمليات الوصول، إمكانية تسرب المفتاح السري، أو تلاعب من داخل الشركة. وهو ما أكده المحلل ZachXBT على منصة X.

أفادت “Cyvers” بأن القراصنة بدأو بالفعل في تحويل العملات الرقمية المسروقة إلى الايثيريوم، حيث تم نقل ما قيمته 5.3 مليون دولار (3365 ETH) إلى حساب خارجي.

أصدرت CoinEx بيان لتأكيد الاختراق، معترفة بأن المبلغ النهائي للأصول المفقودة لا يزال غير محدد.

ولكن الشركة أكدت أن الأموال المتأثرة تشكل جزء صغير من إجمالي أصولها.

وأضافت الشركة:

نؤكد لجميع المستخدمين أن أموالهم في أمان ولم تتأثر، وسيتم تعويض الأطراف المتضررة بالكامل.

ووعدت CoinEx بإصدار تقرير مفصل وجدول زمني للحادث، وأيضا بتكليف فريق للتحقيق في التفاصيل والأسباب وراء الهجوم.

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