منصة CoinEx تقدم بيانها بشأن تعويض كامل للمستخدمين في أعقاب الهجوم الأخير

في يوم 12 سبتمبر 2023 على الساعة 14:18 بالتوقيت العالمي، أصدرت Cyvers Alerts تغريدة تنبيه عن نشاط سحب مريب على منصة CoinEx للعملات المشفرة.

تم نقل عدة أنواع من العملات مثل ETH وTRON وMATIC من محافظ CoinEx الساخنة إلى عناوين مجهولة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تعرض المنصة للقرصنة.

في تمام الساعة 17:38 من نفس اليوم، أصدر فريق CoinEx بيانا عبر تويتر حول الواقعة.

أوضح البيان أن نظام المراقبة للمخاطر اكتشف نشاط سحب غير عادي من عدة محافظ ساخنة.

في رد فعل سريع، تم تشكيل فريق تحقيق لفحص الواقعة بدقة، مع وعد بتعويض كامل للخسائر المترتبة على هذا الهجوم.

بعد الاتصال بفريق CoinEx للمزيد من المعلومات تم إبلاغنا بأن الجهود جارية لتتبع العملات الرقمية المنهوبة.

في الساعة 18:20، نشرت CoinEx الدفعة الأولى من عناوين محافظ الهاكرز وطلبت مساعدة من شركات البلوكشين لإيقاف النشاط عليها.

بالنسبة للعناوين المشبوهة فهي كالآتي:

عناوين إيثريوم

0xce013682eddefaca8c94fe56a43a04212ebe4673

0x8bf8cd7F001D0584F98F53a3d82eD0bA498cC3dE

0xCC1AE485b617c59a7c577C02cd07078a2bcCE454

0x483D88278Cbc0C9105c4807d558E06782AEFf584

عناوين بيتكوين

1BHNb9UJy4cWFB5wywZkTVgoNB4JbFmswH

عناوين ترون

TP75t6owoqXxskLq6FB2R37PymNTmohq9L

TPFUjxQzG88Vwynrpj2W61ZAkQ9W2QYgAQ

الريبل:

rpQxVcjVF2fC23r3xKyJS53jw8d5SRhZQf

سولانا:

G3udanrxk8stVe8Se2zXmJ3QwU8GSFJMn28mTfn8t1kq

بينانس:

0x6953704e753C6FD70Eb6B083313089e4FC258A20

k:a9f3672d7ad7a1e4592702d73b220cbc61db1fa17f89a56131d965bc03959913

بيتكوين كاش:

qrgxyhj8rzl4l7fgauu6q6vtu2grct4jeyrnaq2s75

15VY3MadZvLpXhjzFXwCUmtZcHszju6L9

في الساعة 2:41 يوم 13 سبتمبر، قامت CoinEx بالكشف عن دفعة ثانية من عناوين القراصنة.

الشركة طلبت من منصات التداول وفرق مشاريع الكريبتو الأخرى مراقبة هذه العناوين وتجميدها.

الوضع يثير قلق المستخدمين الذين لا يمكنهم حاليا سحب عملاتهم الرقمية فيما أكدت المنصة أنها ستستأنف عمليات السحب بعد مراجعة شاملة لأمن المحافظ.

في مقابل المحافظ الباردة التي تعد أكثر أمانا لأنها غير متصلة بالإنترنت، تعتبر المحافظ الساخنة أكثر عرضة للخطر والتهديد.

جدير بالذكر أن العديد من منصات تداول العملات الرقمية تعرضت للقرصنة في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى تحديات أمنية كبيرة في مجال البلوكشين.

في الوقت الحالي تقوم CoinEx بتقييم الخسائر وتواصل متابعة الأحداث، من جهتنا سنقدم تحديثات حال الحصول على معلومات جديدة من الشركة التي تتابع حيثات وتطورات الوضع أول بأول.

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