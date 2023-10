الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس يدافع عن التمويل اللامركزي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قضائية لوضع سابقة قانونية

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 12:50 مساءً - أعربَ الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس (Coinbase)، براين أرمسترونغ، عن تأييده لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، ففي منشورٍ حديثٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، حثَّ أرمسترونغ بروتوكولاتِ التمويل اللامركزي على النظر في الإجراءات القانونية في المحكمة لوضع سابقةٍ قانونية، حيث أظهرَ النظامُ القانونيُّ باستمرارٍ تفانيهِ في دعمِ سيادة القانون. كما قال أرمسترونغ إنَّ النَّهج الحاليَّ يدفع أساساً صناعةً حاسمةً نحو الولايات القضائية في الخارج.

The CFTC should not be creating enforcement actions against decentralized (DeFi) protocols. These are not financial service businesses, and it’s highly unlikely the Commodity Exchange Act even applies to them.



