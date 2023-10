إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وسام ألتمان يتحدَّثون عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 02:44 مساءً - اختتمَ كبارُ المسؤولين التنفيذيين من بعض أكبر شركات التكنولوجيا والويب في العالم اجتماعاً مغلقاً مع المشرِّعين الأمريكيين في واشنطن العاصمة، حيث وردَ أنَّهم ناقشوا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والنُّهُج المحتمَلة لتنظيمها.

نُظِّم "منتدى الذكاء الاصطناعي" في الكونغرس في 13 سبتمبر من قِبل زعيم الأغلبية في الكونغرس، تشاك شومر، وحضرَهُ 22 من عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم إيلون ماسك ، مالك X (تويتر)، وسوندار بيتشاي من غوغل (Google)، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا (Meta)، مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان من أوبن إيه آي (OpenAI)، ومؤسس مايكروسوفت (Microsoft)، بيل غيتس، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب ما ورد، حذَّر ماسك من المخاطر الوجودية من الذكاء الاصطناعي قائلاً: "إذا أخرجَنا شخصٌ ما كحضارة، فإن كل الرهانات ستنتهي"، قبل أن يضيف:

"إذا كان لديك ذكاء اصطناعي ذكي بشكل استثنائي، فلن يكون الحزب الشيوعي مسؤولاً عن الصين بعد الآن".

وفي حديثه إلى سي إن بي سي (CNBC) بعد الحدث، There is an “overwhelming consensus” that there should be some AI regulation, Elon Musk says after today’s Capitol Hill AI meeting. pic.twitter.com/9QiPOffL3x — CNBC (@CNBC) September 13, 2023 من الضروري أن يكون ثمَّةَ "حَكَمٌ" للذكاء الاصطناعي، ما يعني أنَّه يحتاج إلى تنظيم. وأضاف ماسك أنَّ الاجتماع "قد يُسجَّل في التاريخ على أنَّه مهمٌّ جداً لمستقبل الحضارة".

عندما سُئل عن تنظيم الذكاء الاصطناعي، قال إنَّ الجميعَ تقريباً في الغرفة وافقوا على أنَّه يجب أن يحدث ذلك.

وبحسب ما ورد، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، بأنَّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في حلِّ المشكلات الكبيرة، مضيفاً أنَّ الحكومةَ بحاجة إلى تحقيق التوازن بين "جانب الابتكار وبناء الضمانات الصحيحة".

"بمرور الوقت، سيكون الذكاء الاصطناعي أكبرَ تحوُّلٍ تكنولوجي نراه في حياتنا. إنَّه أكبر من التحول من الحوسبة المكتبية إلى الهاتف المحمول، وقد يكون أكبر من الإنترنت نفسه".

ومن ناحيته، دعا مارك زوكربيرغ من شركة "ميتا" إلى الذكاء الاصطناعي مفتوحِ المصدر، قائلاً: "المصدر المفتوح يضفي الطابعَ الديمقراطيَّ على الوصول إلى هذه الأدوات، ما يساعد على تكافؤ الفرص وتعزيز الابتكار للأشخاص والشركات".

يُذكر أنَّ شركتي التكنولوجيا الكبرى، "ميتا" و"مايكروسوفت"، تعاونتا مؤخَّراً لإطلاق "لاما 2" (Llama 2)، وهو نموذجٌ لغويٌّ مفتوح المصدر، أطلقته "ميتا" مؤخَّراً، وسيظهر على نظام التشغيل، "ويندوز" من مايكروسوفت، ومنصة الحوسبة السحابية (Azure).

أمَّا بيل غيتس من مايكروسوفت، فأثار مخاوفَ بشأن المخاطر الأمنية، ودعا الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل معاً لتقليلها.

في الوقت نفسه، فإنَّ سام ألتمان، الرئيسُ التنفيذي لشركة (OpenAI) المطوِّرة لـ (ChatGPT) الذي يوصف بأنَّه أطلق جنون الذكاء الاصطناعي في أواخر عام 2022، فقد وصف الاجتماعَ بأنَّه "لحظةٌ غير مسبوقة"، مضيفاً:

"أعتقد أن هذا سيكون أداةً من شأنها تمكين الإنسانية إلى درجة لا يمكننا حتَّى تخيُّلها".

وخلال الاجتماع، أفاد ألتمان بأنَّه يعتقد أنَّ صانعي السياسات يريدون "فعل الشيء الصحيح"، وأعربَ عن إعجابه بالسُّرعة التي تريد بها الحكومة وضعَ قواعد حول التكنولوجيا.

مقالات ذات صلة: علي بابا تُطلق نموذجها اللغوي الشبيه بـ "ChatGPT" وتتيح استخدامه لعامة الشعب وسط تخفيف القيود في الصين

من المتوقع أن يُصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي هذا العام، في حين يدرس الكونغرس أيضاً تشريع الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أنَّ الاجتماع المغلق كان الأوَّل في سلسلةٍ من الاجتماعات، لكنَّ السناتور تشاك شومر قال إنَّ الاجتماعات المستقبلية من المرجَّح أن تكون علنية.

إذ أفاد السيد شومر بأنَّ "هذه هي أصعبُ قضيةٍ يواجهها الكونغرس لأنَّ الذكاء الاصطناعي معقَّد وتقنيٌّ للغاية".

مقالات ذات صلة: غوغل تجعل الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي إلزامياً في إعلانات الحملات السياسية

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره