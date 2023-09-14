غولدمان ساكس تنفي فقاعةَ الذكاء الاصطناعي وتتنبأ بالثورة القادمة

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 02:44 مساءً - أكَّدت غولدمان ساكس بحزمٍ أنَّ فقاعة الذكاء الاصطناعي غيرُ موجودة، بالرغم من استمرار المخاوف بين المحللين بشأن الارتفاع الكبير في اهتمام سوق الذكاء الاصطناعي والارتفاع الناتج في أسهم التكنولوجيا. فعلى العكس من ذلك، تعتقد القوَّةُ المالية أنَّنا نقف على عتبة ثورة الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الفقاعة المتوقَّعة.

دفع الارتفاعُ الأخير في أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي البعضَ إلى رسم أوجُهِ تشابُهٍ مع "فقاعةِ الإنترنت" (Dot-com Bubble) في أواخر التسعينيات، وهي مقارنةٌ رفضَتها غولدمان ساكس بشدَّة في منشورٍ حديث.

إذ إنَّ بيتر أوبنهايمر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في غولدمان ساكس، أكَّد في المنشور قائلاً:

"نحن مقتنعون بأنَّنا ما زلنا في المراحل الأولى من دورة التكنولوجيا الجديدة التي تستعد لتقديم أداء قوي إضافي."

تتوقَّع غولدمان ساكس ارتفاعاً كبيراً في الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية وصول الاستثمارات إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. ترتبط هذه الطفرة بالفرص الاقتصادية الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، الفئة الفرعية من الذكاء الاصطناعي التي تركز على توليد المحتوى باستخدام نماذج لغوية ضخمة (LLMs). كما تشير التقارير السابقة إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم بنحو 4.4 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

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ولقد أظهرت أسهم الذكاء الاصطناعي أداءً مثيراً للإعجاب على مدار العام، ما أسهمَ في انتعاش مؤشِّر (SP500) برمته بعد الانتكاسة في عام 2022. وفقاً للتقرير، لم تُمدَّد تقييمات الأسهم الرائدة في السوق كما رأينا في الفترات السابقة، مثل فقاعة الإنترنت التي انفجرت في عام 2000. بالإضافة إلى ذلك، تفتخر هذه الشركات بميزانيات عمومية وعوائد استثمارية قوية بشكل استثنائي، حسبما جاء في التقرير.

في حين تبدو التوقُّعات مواتية، ينصح بعضُ المتخصِّصين بالحذر، ويوصون بموقفٍ مدروسٍ عند النَّظر في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث قدَّم أوبنهايمر إطارَ عمل "بيرل" (PEARL)، المصمَّم لمساعدة الأفراد في اتخاذ قرارات مستنيرة بعد إجراء بحثٍ شامل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره