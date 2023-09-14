موافقة محكمة الإفلاس على تصفية العملات الرقمية المشفرة الخاصة بـ FTX بقيمة 3.4 مليار دولار

حصلت شركة FTX لتداول العملات الرقمية المشفرة، التي تعاني من الإفلاس، على تصريح من محكمة الإفلاس لبيع أصولها المشفرة المقدرة بـ 3.4 مليار دولار.

جاء هذا القرار بعدما موافقة القاضي “جون دورسي” في محكمة “ديلاوير” يوم 13 سبتمبر على الطلب.

في السياق نفسه، رفض قاضي أمريكي مؤخرا طلب الإفراج المؤقت عن “سام بانكمان فريد”، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، الذي من المقرر محاكمته في أكتوبر المقبل.

وفقا لملف تم تقديمه في 11 سبتمبر، تضمنت أكبر أربع عملات التي تحوزها شركة FTX عملات:

سولانا (SOL) بقيمة 1.16 مليار دولار.

البيتكوين (BTC) بقيمة 560 مليون دولار.

الايثيريوم (ETH) بقيمة 192 مليون دولار.

ابتوس (APT) بقيمة 137 مليون دولار، بالإضافة إلى أصول نقدية وأصول أخرى مصادرة من الحكومة.

حظي طلب التصفية بدعم من لجنة العملاء الدوليين ولجنة الدائنين الرسمية، حيث أكد كلاهما على أهمية تصفية أصول FTX “بطريقة مفيدة للسوق” لزيادة التوزيعات النقدية للمستخدمين.

كانت FTX قد كشفت سابقا عن نيتها اختيار شركة Galaxy Digital لإدارة بيع وحفظ أصولها المشفرة لتقليل التقلبات في الأسعار ولسداد العملاء المتضررين.

في الوقت ذاته، رفض القاضي “دورسي” الاعتراضات المقدمة من اثنين من عملاء FTX، موضحا أنهم لم ينجحوا في إثبات مصالحهم في الملكية لأي عملة مشفرة معينة.

يذكر أن محاكمة “سام بانكمان فريد”، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، مقررة في 3 أكتوبر 2023، والذي أكد سابقا على براءته من التهم الجنائية الموجهة إليه.

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