السلطات السنغافورية توقف مؤسسي شركة 3AC عن العمل المالي لمدة تسع سنوات!

بعد تدهور شركة “Three Arrows Capital”، اختفى المؤسسان الرئيسيان “Zhu Su” و”Kyle Davies” من الساحة.

رغم ذلك، عادا للظهور بين الفينة والأخرى على منصة X، حيث نشرا تصريحات متهورة تبرأهما من أي مسؤولية، وكشفا عن مشروعين جديدين، وهما:

منصة التداول OPNX وصندوق التحوط الجديد 3AC Ventures.

الشركات الجديدة تواجه عقوبات:

منذ ذلك الوقت، تعرضت شركة OPNX، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لغرامة من الهيئة المالية المحلية VARA.

رغم وجود فترة حتى منتصف أغسطس لدفع الغرامة، يظل من غير الواضح ما إذا كان الثنائي قد أوفى بذلك أم لا.

لكنهما دفعا الغرامات التي فرضت عليهما شخصيا.

في السياق نفسه، أصدرت الهيئات السنغافورية حظرا يمنع الثنائي من القيام بأية عمليات مالية أو استثمارية في سنغافورة للسنوات التسع القادمة.

إهمال في إدارة المخاطر:

قالت “Loo Siew Yee”، المتحدثة باسم الهيئة المالية السنغافورية MAS، إن العقوبات جاءت نتيجة للإهمال في إدارة المخاطر وعدم الوفاء بالواجبات من قبل “Su”و “Davies”.

وتأكدت MAS من عدم وجود نظام لإدارة المخاطر في 3AC، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

كما تضمن البيان الصحفي الصادر عن MAS تجاهل تقديم الإخطار بشأن تعيين “Cheong Jun Yoon Arthur” كمدير لصندوق التحوط، وقدمت 3AC معلومات غير صحيحة عند سؤالها عنه لاحقا.

وأكدت MAS أن هذه المعلومات كانت مضللة.

ويقيد الحظر الثنائي من المشاركة في أية أنشطة مالية منظمة أو العمل كمدير أو أن يكونا لديهما حصة كبيرة في أي شركة في سوق رأس المال.

مكان الإقامة للمديرين لا يزال غير معروف، رغم الاعتقاد بأنهما قد يكونان حاليا في دبي.

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