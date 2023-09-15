العملات المستقرة اللامركزية يمكن أن تهيمن على العملات المشفرة: مؤسس منصة MakerDAO

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:48 صباحاً - يقول رون كريستنسن، المؤسس المشارك لشركة التمويل اللامركزي الرائدة، "ميكر داو" (MakerDAO)، إنَّ العملات المستقرة اللامركزية قد تهيمن في نهاية المطاف على سوق العملات المستقرة، في حال تمكَّنت العملات المشفرة من "تحقيق إمكاناتها".

في حديثه إلى أندرو فنتون من "كوينتيليغراف" في مؤتمر توكن 2049 (TOKEN2049) في سنغافورة، شارك كريستنسن أفكارَه حولَ مستقبل العملات المستقرة اللامركزية، مثل عملة (DAI)، ودورِها في الاقتصاد الأوسع للعملات المشفرة.

ناقش فنتون وكريستنسن عَرضاً تقديمياً قدَّمه شريكُ "كاسل آيلاند فينتشرز" (Castle Island Ventures)، نيك كارتر، في مؤتمر (TOKEN2049) في سنغافورة، والذي قال فيه إنَّ العملات المستقرَّة التي تحملُ فائدةً يمكن أن تمثِّل 30٪ من السوق في غضون عامين.

ومن جهته، وافق كريستنسن، لكنَّه قال إنَّ الأمر سيعتمد على الأرجح على الوضع الكليِّ، مضيفاً أنَّه "في حال استمرَّت معدَّلات التضخُّم المرتفعة، فمن المحتمَل أن تزداد هيمنةُ العملات المستقرة".

العرض التقديمي لشركة MakerDAO في مؤتمر Token2049. المصدر: Cointelegraph

عندما سُئل عمَّا إذا كانت العملة المستقرة اللامركزية يمكن أن تتنافس مع نظيراتها المركزية، أجاب:

"أعني بسهولة، أعتقد أنَّه إذا انتهى الأمر بالمساحة إلى مستوى إمكاناتها، فإنَّ العملات المستقرة اللامركزية ستمثِّل السوقَ برمَّته مثل العملات المستقرة المركزية؛ ستكون الحواف التي تربطنا بالنظام القديم".

وأضاف أنَّه إذا "قدَّمت" العملات المشفَّرة ما لديها وأصبحت خاضعة للتنظيم، فستصبح العملات المستقرة المركزية أكثر انتشاراً. ومع ذلك، فإنَّ الإمكانات الحقيقية تكمن في العملات المستقرة اللامركزية، حسبما اقترح كريستنسن:

"أعتقد أنَّ الميزة المهمة الحقيقية للعملات المستقرة اللامركزية، التي تديرها بياناتٌ فعلية مثل (Maker)، تكمن في القدرة على تلعيب بمدَّخراتك".

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في منتصف عام 2022، اقترح كريستيانسن "خطةَ المرحلة النهائية" (Endgame) الخاصة بشركة "ميكر داو"، إذ تقترح الخطةُ جعلَ عملةِ (DAI) أصلاً عائماً حراً، مضموناً في البداية بأصول العالم الحقيقي (RWA).

ستكون ثمَّة مدَّة ثلاث سنوات ليظلَّ مؤشرُ (DAI) مربوطاً بالدولار. وخلال هذه المدَّة، سيتضاعف البروتوكول على أصول العالم الحقيقي (RWA) لتجميع أكبر قدر ممكن من الإيثيريوم (ETH)، ما يزيد من نسبة الضمانات اللامركزية.

خطة المرحلة النهائية (Endgame) من MakerDAO. المصدر: forum.makerdao.com

يعتقد رون أنَّ ميكر داو قد بنت أساساً متيناً ومستقراً للغاية، ولكن جرى تجاوزُه من قبل المشروعات المخادعة وغير المشروعة.

كما أنَّه يبغي محاولةَ التلعيب لجعل البروتوكول ممتعاً وأكثر جاذبية للمستخدمين الأصغر سناً، حيث أشار إلى أنَّ "هذا ما يريده الناس،" مضيفاً أنَّ "الأشياء مصمَّمةٌ مثل اللعبة، وتلك هي واجهة المستخدم التي يحبونها".

العرض التقديمي لشركة MakerDAO في مؤتمر Token2049. المصدر: Cointelegraph

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره