مجموعة "Lazarus" نفذت هجمات سيبرانية على سوق الكريبتو تقدر قيمتها بـ 1.7 مليار دولار في 2022

وفقا لبيانات شركة الأمن السيبراني “

In the past 10 days, the Lazarus Group has been linked to 2 separate hacks totalling >$95M in damage.



They’re a North Korean state-sponsored hacking organization, estimated to be responsible for $1.7 Billion of hacks during last year alone. pic.twitter.com/trERjofpBz — Arkham (@ArkhamIntel) September 14, 2023

كانت مجموعة “Lazarus” وراء سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن خسائر بلغت 95 مليون دولار خلال العشرة أيام الأخيرة فقط.

الهجمات المتزايدة من قبل المجموعة أثارت القلق في قطاعات متعددة، منها الحكومية والمالية.

في حادثة واحدة الأسبوع الماضي، حددت “Lazarus” كجهة مسؤولة عن سرقة 41 مليون دولار من Stake.com، وهي منصة للمراهنات عبر الانترنت.

كما تورطت العناوين الإلكترونية المرتبطة بالمجموعة في سرقة 54.3 مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة CoinEx.

وفقا لتقارير، لم يقتصر الأمر على هجمات على شركات العملات المشفرة، حيث تبين أن المجموعة متورطة أيضا في سلسلة من الأنشطة الإجرامية السيبرانية على مستوى عالمي، وقد استهدفت مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الخاصة.

ولقد كانت المجموعة نشطة لعدة سنوات، مستخدمة مجموعة متنوعة من التكتيكات، من الهندسة الاجتماعية إلى هجمات تقنية معقدة.

هذا النشاط الإجرامي يضاف إلى سلسلة هجمات في العام الجاري 2023، حيث نجحت المجموعة في الاستيلاء على أكثر من 200 مليون دولار من عدة منصات، بما في ذلك Alphapo وCoinsPaid.

بالتأكيد، يظل التهديد السيبراني الذي تشكله المجموعة مصدر قلق متزايد.

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