منصة CoinEx تعد باسترداد سريع لعمليات السحب مع تحديد أسباب الاختراق

في 12 من سبتمبر 2023، تعرضت منصة تداول العملات المشفرة العالمية CoinEx لاختراق أمني، مما نتج عنه تحويلات غير معتادة من المحافظ الرقمية التي تستخدم مؤقتا لحفظ الأصول.

الحادث لفت انتباه العديد من المراقبين داخل وخارج مجال تكنولوجيا البلوكتشين.

بعد مرور 48 ساعة على الهجوم، نشرت CoinEx بيانا رسميا تكشف فيه عن تفاصيل الحادث.

أشارت الشركة مبدئيا إلى أن تسرب المفاتيح الخاصة المتعلقة بالمحافظ الرقمية كان العامل المحوري وراء الهجوم، مضيفة أن التحقيقات مستمرة.

استجابة للهجوم، تحركت CoinEx بسرعة لتشكيل فريق متخصص لتعقب العناوين المشبوهة ونقل الأصول المتبقية إلى محافظ آمنة.

على الرغم من الاستجابة السريعة، ما زال هناك قلق في مجتمع العملات المشفرة بسبب تعليق خدمات السحب.

لتهدئة المخاوف المتعلقة بعمليات السحب، أوضح البيان الرسمي لـ CoinEx أن الفريق يعمل حاليا على تطوير وإطلاق نظام محفظة جديد قوي لإدارة مجموعة واسعة من الأصول.

نصحت المنصة المستخدمين بالصبر حتى يتم استئناف خدمات النقل والسحب.

في يوم 14 من سبتمبر، نشر مؤسس CoinEx، “هايبو يانغ”، اعتذار عام للمتضررين، وهو البيان الأول له منذ وقوع الحادث.

وعد “يانغ” بتوفير الشفافية حول جهود الفريق والخطط المستقبلية لتعزيز الأمن.

بصفة عامة، أكد “هايبو يانغ” على التزامه بالتغلب على هذا التحدي والعمل على تحسين البنية التحتية الأمنية للشركة.

في سياق آخر، لا تزال الهجمات الإلكترونية تشكل تهديد مستمر لصناعة العملات المشفرة، التي شهدت في السنوات الأخيرة استهداف منصات تداول العملات الرقمية بغض النظر عن حجمها.

وعدت CoinEx بمتابعة التطورات المتعلقة بحادث الاختراق وإبلاغ المعنيين بالمعلومات الحديثة التي سنحاول نقلها أول بأول هنا في بيتكوين العرب.

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