عملة Toncoin تتجاوز حاجز 2 دولار واستقرار البيتكوين عند مستوى 26 ألف دولار

حاول سعر البيتكوين اختراق مستوى 27,000 دولار، لكنه ظل عاجز عن تحقيق هذا الهدف ويتداول حاليا بفارق 500 دولار تقريبا عن هذا المستوى.

بينما كانت معظم العملات الرقمية البديلة مستقرة نسبيا خلال اليوم، تميزت Toncoin بارتفاع طفيف بلغ 10%، لتصبح قيمتها أكثر من 2 دولار.

البيتكوين يفشل في الوصول لمستوى 27,000 دولار:

تراجعت العملة الرقمية الرئيسية بمقدار 1000 دولار يوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوى لها في شهرين، بالقرب من مستوى 25,000 دولار.

لكن الوضع تغير بسرعة بعد طلب جديد لصندوق ETF البيتكوين من قبل إحدى الشركات المالية الكبيرة، مما أدى لاستعادة البيتكوين لخسائرها بشكل تقريبي فوري.

واصلت العملة ارتفاعها في الأيام اللاحقة، لتصل إلى قمة جديدة بلغت 26,900 دولار في الساعات الأخيرة.

غير أنها فشلت في مواصلة هذا الاتجاه الصاعد ولم تتمكن من الوصول إلى مستوى 27,000 دولار.

تُتداول البيتكوين حاليا عند 26,500 دولار، بينما تبقى قيمتها السوقية تقريبا عند نفس المستوى الذي كانت عليه يوم أمس، بالقرب من 520 مليار دولار، وتستحوذ على نسبة قليلة تزيد على 49% من السوق.

عملة Toncoin تحظى بالاهتمام مرة أخرى:

حققت Toncoin أداء ممتازا في الأسبوع الماضي، قوبل بردود فعل إيجابية من التيليغرام، العملاق في مجال المراسلة.

ارتفعت العملة بنسبة 10% في الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى قمة جديدة تتجاوز الـ 2 دولار.

حققت Toncoin مكاسب أسبوعية بلغت 20%.

في الجهة الأخرى، بولكادوت ولايتكوين وVET وMKR هم من العملات الرقمية البديلة الأخرى التي سجلت ارتفاعات، حيث زادت وارتفعت قيمتها بنسبة تفوق الـ 5%.

ETH، BNB، XRP، DOGE، MATIC، وSHIB سجلوا مكاسب طفيفة، في حين انخفضت ADA وSOL وTRX قليلا.

زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية ببعض المليارات، لتصبح الآن أكثر من 1.060 تريليون دولار وفقا لبيانات coinmarketcap.

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