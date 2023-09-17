يفيد تقرير صادر عن شركة “Chainalysis” المتخصصة في تحليل العملات المشفرة بأن هناك تعاون متزايد بين المجرمين الإلكترونيين في كوريا الشمالية وروسيا.
ووفقا للبيانات التي جمعتها الشركة، يستعين قراصنة كوريا الشمالية بمنصات تداول عملات مشفرة روسية لتبييض الأموال المحصلة عبر الأنشطة الإلكترونية الغير قانونية.
تصدر هذه المعلومات في الوقت الذي يجتمع فيه الزعيمان الذين يواجهان عقوبات، “كيم جونغ أون” و”فلاديمير بوتين”، لمناقشة قضايا تتعلق بالأسلحة.
يشير المراقبون في الأمم المتحدة أيضا إلى التطورات الجديدة في استراتيجيات كوريا الشمالية بخصوص الهجمات الإلكترونية.
تسلط “Chainalysis” الضوء على نقل 21.9 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من Harmony Protocol إلى منصة تداول روسية معروفة بمعالجة معاملات مشبوهة.
الشركة تؤكد أن هذا يعتبر تطورا كبيرا في التعاون بين المجرمين الإلكترونيين في البلدين.
يُظهر التقرير أيضا أن منصات التداول الروسية، التي عادة ما تتجاهل القوانين الدولية، تُقلل من فرص استعادة الأصول المسروقة.
بيانات الشركة تكشف عن وجود ما يزيد على 340.4 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من قراصنة كوريا الشمالية وذلك في العام الجاري 2023، مقابل 1.65 مليار دولار في العام الماضي.
تُختتم “Chainalysis” تقريرها بالإشارة إلى أن كوريا الشمالية تظل من بين أكبر التهديدات في عالم الجريمة الإلكترونية، مع عمليات سرقة تقدر بـ 3.54 مليار دولار.
على الرغم من الانخفاض، تمثل الجماعات المرتبطة بنظام كوريا الشمالية حوالي 29.7% من العملات المشفرة المسروقة في عام 2023.
اقرأ أيضا:
لتجاوز حاجز 30 ألف دولار، ما هو المستوى الذي يحتاج سعر البيتكوين كسره؟
إختراق محفظة ميتاماسك الخاصة بمارك كوبان وسرقة ما قيمته 900,000 دولار
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: قراصنة كوريا الشمالية يلجؤون إلى منصات التداول الروسية لتبييض العملات الرقمية المسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.