المشرّعون الأمريكيون يقدّمون مشروع قانون لحجب الدولار الرقمي

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 09:56 صباحاً - أعلنت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أنها ستمضي قدماً في وضع تشريعٍ جديد يهدف إلى منع البنك المركزي من إصدار عملة رقمية (CBDC).

ووفقاً للإعلان الصادر عن رئيس مجلس الإدارة "باتريك ماكهنري"، سترفع اللجنة مشروعي قانوين حول الدولار الرقمي المُحتمل في 20 سبتمبر. وسيناقش المشرعون تفاصيل المشاريع خلال جلساتٍ خاصة، كخطوةٍ حاسمة قبل أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب.

ينص المشروع الأول، والذي قدمه النائب "أليكس موني" في مايو، على منع الاحتياطي الفيدرالي من بدء برامجٍ تجريبية لاختبار العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي دون موافقة الكونغرس.

نفى بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أي قرارٍ بشأن إصدار البنك المركزي لعملةٍ رقمية، مدعياً أنه "لن يمضي قدماً في إصدار عملةٍ رقمية (CBDC) إلا بعد إصدار قانونِ تفويض"، على عكس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الذي سعى إلى ملء المناصب التقنية لمشروع العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن خيار الدولار الرقمي لا يزال مطروحاً.

يعد التشريع الثاني تعديلاً لقانون الاحتياطي الفيدرالي، حيث يهدف إلى منع البنوك الفيدرالية من تقديم منتجاتٍ أو خدمات معينة بشكلٍ مُباشر إلى الأفراد، إلى جانب حظر استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في السياسة النقدية، ولأغراض أخرى. وقد نص مشروع القانون على ما يلي: "لا يجوز لبنك الاحتياطي الفيدرالي توفير عملة رقميةٍ للبنك المركزي، أو أي أصلٍ رقميٍّ مشابه إلى حد كبير، تحت أي اسم، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر للأفراد."

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أثارت احتمالية طرح دولارٍ رقمي جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث عارض المرشحان الرئاسيان "روبرت كينيدي جونيور" و"رون ديسانتيس" طرح البنك المركزي لعملةٍ رقميةٍ في البلاد، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية المالية.

أما من الناحية الأخرى، فيدعي مؤيدو العملات الرقمية المركزية (CBDC) أن العملات المذكورة ستساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على الأهمية العالمية للدولار، وستعزز من تبني العملات المشفرة.