شبكة بيس تشهد نحو مليوني معاملة في يوم واحد، لكنَّها ما تزال متخلِّفة عن شبكة بوليغون وشبكة بينانس الذكية

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - وصلت شبكةُ كوين بيس المنتمية للطبقة الثانية، "شبكة بيس" (Base Network)، إلى ذروةٍ جديدة من حيث المعاملات اليومية، مُحطِّمةً رقمَها القياسي السَّابق عندما أُطلقت في أغسطس، وفقاً لبيانات مستكشف البلوكتشين "بيس سكان" (BaseScan).

مخطط المعاملات اليومية لشبكة بيس المنتمية للطبقة الثانية. المصدر: BaseScan

في 14 سبتمبر، بلغت البلوكتشين المنتمية للطبقة الثانية 1.88 مليون معاملة، متجاوزةً رقمَها القياسي السابق البالغ 1.41 مليون معاملة في 21 أغسطس— الشهر الذي أُطلقت فيه الشبكة. وتجاوزت الشبكةُ المنتمية للطبقة الثانية شبكاتٍ منافسة أُخرى، مثل "أوبتيميزم" (Optimism) و"أربيتروم" (Arbitrum)، حيث كان لديهما معاً 878000 معاملة لليوم.

بالرغم من تحقيق هذا الإنجاز، ما تزال الشبكة المنتمية للطبقة الثانية متخلِّفةً عن شبكات البلوكشين الأكثر بروزاً، مثل شبكة "بوليغون" (Polygon) و"شبكة بينانس الذكية" BNB Smart Chain (BSC). إذ كان لدى شبكة بوليغون 2.1 مليون معاملة في اليوم ذاته، في حين كان لدى شبكة بينانس الذكية 3.1 مليون معاملة في اليوم نفسه.

ولكن على عكس سجِّل المعاملات السابق في 21 أغسطس، حين وصلت شبكةُ البلوكتشين أيضاً إلى 136000 مستخدم نشط يومياً إلى جانب العدد الكبير من المعاملات، لم يكن لدى الشبكة المنتمية للطبقة الثانية عددٌ كبير من المستخدمين هذه المرة. فعندما يتعلَّق الأمر بالمستخدمين النشطين يومياً، كان لدى شبكة بيس نحو 86000 مستخدم فقط في 14 سبتمبر، وفقاً لبيانات (Dune Analytics).

المستخدمون النشطون يومياً لشبكة بيس المنتمية للطبقة الثانية. المصدر: Dune Analytics

يُذكر أنَّ شبكة بيس أُطلقت رسمياً في 9 أغسطس لتسمح للمستخدمين بنقل التوكنات وتداولها وتوفير السيولة وسكِّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وأداء العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن إجراؤها على شبكات الطبقة الثانية.

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منذ إطلاقها، تلقَّت الشبكة ترحيباً حاراً من مجتمع العملات المشفرة، ففي 6 سبتمبر، سُكَّ ما يزيد عن 700000 رمزٍ غير قابل للاستخدام مما يزيد عن 268000 محفظة فريدة على شبكة الطبقة الثانية. وخلال الأسبوعين الأولين، جرى نقلُ ما يزيد عن 242 مليون دولار من الأصول المشفَّرة إلى البلوكتشين، مع 130 ألف محفظة فريدة تستخدمها يومياً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره