مشروع قانون إليزابيث وارن للعملات المشفرة يلقى تأيداً علنياً من تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - أضاف تسعةُ أعضاءٍ في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمَهم لقانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية للسناتور إليزابيث وارن، وفقاً لبيان صادر عن مكتب وارن.

يُسمِّي البيانُ الصحفيُّ على صفحة مجلس الشيوخ الرسمية لوارن أعضاءَ مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي غاري بيترز وديك دوربين وتينا سميث وجين شاهين وبوب كيسي وريتشارد بلومنتال ومايكل بينيت وكاثرين كورتيز ماستو، إلى جانب السناتور المستقل أنغوس كينغ، من بين الذين انضمُّوا إلى الائتلاف الحزبي الذي يدعم مشروعَ القانون. علماً بأنَّ بيترز رئيسُ لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، في حين أنَّ دوربين رئيسُ اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

ومن جانبها رحَّبت وارن بمؤيدي مشروع القانون الجديد، قائلة:

"يُظهر تحالفُنا المتوسِّعُ أنَّ الكونغرس مستعدٌّ لاتخاذِ إجراءٍ – مشروعُ قانوننا من الحزبين أصعبُ اقتراحٍ على الطاولة للقضاء على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة وإعطاءِ المنظِّمين المزيدَ من الأدوات في صندوق أدواتهم."

كما اعتُمد مشروعُ القانون المذكور من قبل منظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة، والنزاهة المالية العالمية، والرابطة الوطنية لمحامي المقاطعات، ومأموري المقاطعات الرئيسة في أمريكا، والمركز الوطني لقانون المستهلك، والرابطة الوطنية للمستهلكين.

مقالات ذات صلة: إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وسام ألتمان يتحدَّثون عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن

يُذكر أنَّ وارن أعادت تقديمَ قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الشيوخ جو مانشين وروجر مارشال وليندسي غراهام في يوليو 2023. وفي النسخة الحالية، تعتزم الوثيقةُ اتخاذَ إجراءاتٍ صارمة ضدَّ المَحافظ الرقمية غير الحيازية، وتمديد مسؤوليات قانون السرية المصرفية، وإنشاء فحص الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها من التدابير القانونية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للأموال الرقمية.

إلى جانب ذلك، تعتقد وارن أنَّ ثمَّة "فجوة ضريبية في العملات المشفرة بقيمة 50 مليار دولار"، حيث تُخاطر دائرةُ الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة الأمريكية بفقدان نحو 1.5 مليار دولار من الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2024 في حال تأخَّر تحديثُ السياسة الضريبية.

مقالات ذات صلة: وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية تقترحان لوائح تنظيمية للعملات المشفرة للوسطاء

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره