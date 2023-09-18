مؤلف الكتاب الشهير "الأب الغني والأب الفقير": "العملات المُشفرة هي المُستقبل"

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - أعرب مؤخراً المؤلف والمُستثمر ورجل الأعمال "روبرت كيوساكي" عن تفاؤله حيال مستقبل العملات المشفرة وقدرتها على استبدال العملات الورقية التقليدية.

أثناء انعقاد مؤتمر "TOKEN2049" للعملات المشفرة، في سنغافورا، أعلن "كيوساكي"، الذي يشتهر بكتابه الأكثر مبيعاً "الأب الغني والأب الفقير"، من خلال تغريدةٍ له على منصة "X" (تويتر سابقاً)، أن "أيام الأوراق النقدية "المزيفة" باتت معدودة، وأن عالم العملات الرقمية يستعد لتولي زمام الأمور."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يٌعبر فيها "كيوساكي" عن دعمه للعملات المشفرة، وخاصةً البيتكوين.

ففي وقتٍ سابق من هذا العام، شارك "كاواساكي" من خلال تغريدةٍ له، رحلته الشخصية مع البيتكوين، مؤكداً بذلك ثقته في إمكانات الطبيعة اللامركزية للعملة المشفرة، ومشيراً إلى تفاؤله حيال وصولها إلى 100000 دولار في المستقبل:

"قبل سنواتٍ عدة، شاهدت البيتكوين وهي تصعد إلى 20 ألف دولار ثم تهبط إلى الصفر، واعتقدت حينها أنها النهاية. وبعد ذلك، شاهدتها مُجدداً تصعد ببطء لتصل إلى 6 آلاف دولار، وعندها اشتريت الكثير منها، وذلك لأن عامة الشعب هم من يدعمون البيتكوين عوضاً عن الحكومات"

WHY I ❤️BITCOIN: Years ago I watched BC climb to $20k then drop to 0. I thought BC finished. Slowly watched BC climb to $6 k & I bought lots. WHY? Because people support BC not FED or Gov. BC did not need FED or Gov bailout because BC people’s money. BC to $100k. Long live BC.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) WHY I ❤️BITCOIN: Years ago I watched BC climb to $20k then drop to 0. I thought BC finished. Slowly watched BC climb to $6 k & I bought lots. WHY? Because people support BC not FED or Gov. BC did not need FED or Gov bailout because BC people’s money. BC to $100k. Long live BC. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 21, 2023

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وفي سياقٍ مُشابه، أعرب "كيوساكي" في أواخر عام 2022، عن حماسه تجاه البيتكوين، فهي برأيه "سلعة تشبهُ إلى حدٍ كبير الذهب والفضة والنفط".

كما ادعى المؤلف أيضاً أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سوف "تسحق" معظم العملات الرقمية البديلة بسبب لوائحها الصارمة، ما عدا البيتكوين، فبحسب رأيه، "أثبتت البيتكوين نفسها في أوقات الشدة

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