البنك المركزي في هونغ كونغ يحذِّر من استخدام شركات العملات المشفرة للمصطلحات المصرفية

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 12:48 مساءً - أصدرت السلطة النقدية في هونغ كونغ (HKMA) تحذيراً للمستخدمين من أنَّ شركات العملات المشفرة التي تقدم نفسَها على أنَّها بنوكٌ وتستخدمُ مصطلحاتٍ مصرفية قد تكون منتهكةً للقوانين المصرفية في المنطقة.

وفي بيان صحفي، أفادت السلطة النقدية في هونغ كونغ بأنَّ استخدامَ مصطلحاتٍ مصرفية معيَّنة قد يكون مضلِّلاً للجمهور، ما يجعلُ المستخدمينَ يعتقدون أنَّ شركات العملات المشفرة بنوكٌ مرخَّصة في هونغ كونغ. ومع ذلك، سلَّط البنكُ المركزيُّ في هونغ كونغ الضوءَ على أنَّه بموجب القوانين المصرفية في المنطقة، يُسمح للمؤسسات المرخَّصة فقط بممارسة الأعمال المصرفية أو أخذِ الودائع في هونغ كونغ.

كما حذَّر البنكُ المركزيُّ في هونغ كونغ الجمهورَ من أنَّ الشركات التي تصفُ نفسَها بكلمات مثل "بنك العملات المشفرة" (Crypto Bank) و"بنك الأصول الرقمية" (Digital Asset Bank) و"بنك الأصول المشفرة" (Crypto Asset Bank)، أو تدَّعي أنَّها تقدِّمُ خِدماتٍ مصرفيةً أو حساباتٍ مصرفيةً، قد تكونُ مخالفةً للقانون.

وفقاً للسلطة النقدية في هونغ كونغ، من غير القانونيِّ للأشخاص أو الشركات استخدامُ كلمة بنك في اسماء شركاتهم أو أوصافها، بخلاف المؤسَّسات المصرَّح لها. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تسهيل أخذ الودائع دون التَّرخيص المناسب يُعدُّ أيضاً انتهاكاً للقانون.

كما ذكّرت السلطةُ النقدية في هونغ كونغ الجمهورَ بأنَّ شركات العملات المشفرة، التي ليست بنوكاً، لا تخضع لإشراف البنك المركزي. إذ يعني ذلك أنَّ الأموالَ الموضوعةَ داخلَ ما يُسمى "بنوك العملات المشفرة" لا يحميها نظامُ حماية الودائع في المنطقة.

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لقد اتَّخذت هونغ كونغ مؤخَّراً إجراءاتٍ صارمةً ضدَّ منتهكي قوانين الترخيص الخاصة بها، ففي 15 سبتمبر، أصدرت لجنةُ الأوراق المالية والعقود الآجلة في المنطقة تحذيراً ضدَّ بورصة العملات المشفرة (JPEX) بزعم الترويج لمنتجاتها وخدماتها في هونغ كونغ دون الحصول على ترخيص أو التقدُّم بطلبٍ للحصول على ترخيص.

وبعد تحذير اللجنة، اختفى موظَّفو البورصة على ما يبدو من كشك مؤتمر (Token2049) في سنغافورة، في حين أنَّ البورصة رفعت رسومَ السحب إلى نحو 999 تيثر (USDT)، في خطوةٍ لمحاولة تثبيط المستخدمين عن استرداد أموالهم من البورصة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره