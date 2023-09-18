القبض على مؤثِّر في مجال العملات المشفرة في هونغ كونغ لارتباطه ببورصة JPEX

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 12:48 مساءً - أفادت التقاريرُ بأنَّه أُلقيَ القبضُ على أحد المؤثِّرين على وسائل التواصل الاجتماعي في هونغ كونغ بعد تحقيقاتٍ حول أزمةِ السيولة في بورصة العملات المشفَّرة JPEX، حيث يُزعم أنَّ التحقيقات أدَّت إلى اكتشاف تورُّطه مع البورصة.

وردَ أنَّ شرطةَ هونغ كونغ ألقت القبضَ على مؤثِّر العملات المشفَّرة جوزيف لام (لين زو)، الذي يستخدم اسمَ المستخدم "jolamchok" على إنستغرام، لارتباطه ببورصة JPEX، وفقاً لتقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post). بالإضافة إلى ذلك، يُشير التقرير إلى أنَّ الشرطةَ داهمت مكتبَهُ وصادرت صناديقَ الأدلة، بما في ذلك كيس بلاستيكي يحتوي على أوراق نقدية.

وفقاً لتقريرٍ محليٍّ، أصدرت لجنةُ الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ مؤخَّراً بياناً يلومُ بورصةَ JPEX على الترويج النَّشطِ لخِدمات المنصة ومنتجاتها للجمهور في هونغ كونغ عبر المشاهير عبر الإنترنت وشركات الصرافة خارج البورصة.

فيما يشيرُ https://www.instagram.com/p/CxTMuRwSxXP/?img_index=1 آخر غيرُ مؤكَّد إلى أنَّ لين زو قدَّم "مخطَّطات" إلى مجموعةِ دردشةٍ أُنشئت للاستثمار في العملات المشفرة. وبحسب ما ورد، جرى إقناعُ إحدى الضحايا المزعومين، الآنسة تشن، باستثمار 12800 دولار (100000 دولار منا دولارات هونغ كونغ) في العملات المشفرة.

ومع ذلك، لم يردّ جوزيف لام على الفور على طلب "كوينتيليغراف" للتعليق ليؤكد أو ينفي الاتهامات، ولكن وفقاً للتقرير:

"ادَّعى (لين زو) من وقت لآخر في المجموعة أنَّ الناس ظلوا يبحثون عنه ’لدفع المال‘، مع التهديد بأنَّ " مَبلغَ المال في هذين اليومين خمسةُ أضعاف المعتاد".

في 17 سبتمبر، شارك المؤثِّر مقالاً إخبارياً يدَّعي أنَّه "لم يتعرَّض لتأثيرات حادث JPEX"، حيث نشرَ تعليقاً يقول: "كلُّ ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

لين زو يشارك مقالاً إخبارياً يدَّعي أنَّه لم يتعرَّض لتأثيرات تحقيقات JPEX. المصدر: Instagram

والجدير بالذكر أنَّ هذا التطُّورَ سبقَ زيارةَ لين زو للشرطة مع محاميه لتقديم المعلومات اللازمة.

لين زو يزور شرطة هونغ كونغ فيما يتعلق بتحقيق JPEX. المصدر: Instagram

ومن جهتها، ألقت بورصةُ PEX باللوم على المنظِّمين و"صانعي السوق من الأطراف الثالثة" بسبب أزمةِ السيولةِ التي أدَّت إلى رفعِ المنصة لرسوم السَّحب وتعليقها لبعض العمليات. إذ قالت بورصةُ JPEX في بيان: "نَعِدُ باسترداد السيولة من صانعي السوق من الأطراف الثالثة في أقرب وقت ممكن، وتعديل رسوم السحب تدريجياً إلى المستويات العادية"، مشيرةً إلى أنَّه سيُعلَن عن التفاصيل بعد اختتام المفاوضات.

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ومن ناحية أخرى، كشف تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن بورصة العملات المشفَّرة "بيتفينيكس" (Bitfinex) أنَّ تدفُّقات رأس المال في صناعة العملات المشفَّرة وصلت إلى 55 مليار دولار في أغسطس.

صافي التغيُّر الإجمالي لمركز القيمة المحقَّقة في السوق. المصدر: Glassnode/Bitfinex

مع استنزاف نحو 55 مليار دولار من أسواق العملات المشفَّرة خلال الشَّهر الماضي، لم تؤثِّر تدفُّقات رأسِ المال الخارجةِ على سيولة البيتكوين (BTC) فحسب، بل أثَّرت أيضاً على سيولة الإيثيريوم (ETH) وسيولة العملات المستقرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره