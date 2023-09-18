تراجع هيمنة البيتكوين مع ارتفاع بعض العملات المشفرة البديلة

عاد البيتكوين للواجهة مجددا، حيث بلغ سعره الحالي 26,684 دولار، ويشكل حاليا تقريبا نصف قيمة السوق الإجمالية للعملات المشفرة، حيث تقدر القيمة السوقية للبيتكوين 520 مليار دولار.

تراجع هيمنة البيتكوين يأتي في ظل ارتفاع بعض العملات المشفرة البديلة، المعروفة باسم “ALTS”.

رغم الهيمنة الكبيرة للبيتكوين، إلا أن سعر البيتكوين يظل منخفضا بنسبة 4.5% عن قمته في يونيو و22.5% عن ذروته في يناير 2022.

العملات المشفرة البديلة مثل الايثيريوم، BNB، وXRP تظل أداؤها متواضع مقارنة بالبيتكوين.

فعلى سبيل المثال، بلغ سعر الايثيريوم 1632.09 دولار، بتراجع طفيف بنسبة 0.1% في الساعة الأخيرة وارتفاع بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الماضي.

عملات مشفرة أقل شهرة مثل Toncoin تشهد تقلبات سعرية كبيرة وتألق جعلها تدخل قائمة العملات الرقمية العشر الأولى من حيث القيمة السوقية الإجمالية، لكن حصتها في السوق مازالت ضئيلة.

أدى ارتفاع هذه العملات الرقمية البديلة إلى انخفاض هيمنة البيتكوين الحالية دون نسبة 50%.

التوجهات السابقة للبيتكوين تشير إلى قدرتها على النمو خلال الأوقات الصعبة، وهي تظل العملة المشفرة الأكثر شهرة وريادة.

حصتها في السوق شهدت تقلبات على مر الزمن، خصوصا عندما تنتعش العملات الرقمية البديلة.

عملة البيتكوين غالبا ما تعتبر ملاذا آمنا في الأوقات العصيبة.

ومع النظر للأمور الحالية، تظل البيتكوين بعيدة عن مستوياتها المرتفعة القياسية، حيث كانت نسبة استحواذها على السوق في يونيو 52% وفي ديسمبر 2020 كانت 73%.

لكن المحلل “بنجامين كوين” يرى فرصة لمزيد من النمو، قائلا:

هل تعلم ما سيكون أفضل من 50% هيمنة للبيتكوين؟ هو نسبة 60% من الهيمنة.

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