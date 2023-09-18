هل ستواجه البيتكوين المزيد من التقلبات؟ ثلاث مواعيد هامة يجب متابعتها هذا الأسبوع

يظهر هذا الأسبوع كفترة حاسمة في شهر سبتمبر، مع توقعات بحدوث تطورات كبيرة في الأيام القليلة القادمة.

من مؤشرات التضخم حتى قرارات أسعار الفائدة، دعونا ننظر في المواعيد الثلاثة الهامة التي يجب مراقبتها عن كثب.

اليوم الاثنين:

اليوم يشهد جلسة استماع مهمة في القضية التي تجمع بين هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وبينانس.

بعض التفاصيل حول الموضوع:

في الفترة الأخيرة، قدمت الهيئة ادعاءات بأن بينانس لم تقدم الوثائق اللازمة بما يتوافق مع الاتفاقيات المسبقة للكشف.

وقدمت BAM، التي تشرف على فرع بينانس في الولايات المتحدة، حوالي 220 وثيقة، لكن الهيئة تعتقد أن العديد منها عبارة عن لقطات شاشة غير واضحة.

تم الاتفاق على تصنيف بعض المعلومات الحساسة كمعلومات سرية من قبل كلا الطرفين.

الثلاثاء:

بيانات التضخم عادة ما تؤثر على قيمة البيتكوين، خاصة عندما تكون مرتبطة بأحداث جديدة.

هذا الأسبوع، ينتظر أن ينشر الاتحاد الأوروبي مؤشرات التضخم الجديدة.

الأربعاء:

الأربعاء يعد يوما حاسما ليس فقط للعملات المشفرة، ولكن أيضا للأسواق العالمية.

حيث من المتوقع أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك، “جيروم باول”.

هناك موعد نهائي آخر يوم الجمعة يتعلق بتقديم اقتراحات لإعادة إطلاق منصة التداول FTX، ومن المثير للفضول معرفة ما إذا كان سيكون له أثر على سوق الكريبتو.

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