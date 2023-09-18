كوريا الجنوبية تركز على لوائح تداول العملات المشفرة خارج البورصة مع بلوغ الصفقات غير القانونية 4 مليارات دولار

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:46 مساءً - حوَّل المنظمون الكوريون الجنوبيون تركيزَهم إلى صفقات تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) وسْطَ مخاوفَ متزايدة بشأن استخدامها في الأنشطة الإجرامية، حيث يُقال إنَّ المنظمينَ الماليين في البلاد يراقبون الآن التداولَ في سوق العملات المشفرة خارج البورصة.

وفقاً لتقريرٍ نُشر في صحيفة يومية محلية، حَضر نائبُ المدَّعي العام كي نو سيونغ وبارك مين-وو من لجنة الخدمات المالية (FSC)، إلى جانب مسؤولين تنظيميين رئيسين آخرين، جلسةً حول "القضايا القانونية الجنائية المتعلقة بالأصول الافتراضية"، مع التركيز على سوق تداول العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم خارج البورصة. وخلال الجلسة، دعا نو سونغ إلى تنظيم سوق تداول العملات المشفَّرة خارج البورصة بسبب مخاوف غسل الأموال.

فيما يلي نسخة مترجَمةٌ عبر غوغل لبيان سيونغ:

"شركاتُ تداول العملات الافتراضية غير القانونية خارج البورصة لديها شركات في الخارج، وتشارك في أعمال تحويل العملة الافتراضية التي يُحصَل عليها بشكل غير قانوني إلى وون كوري أو عملة أجنبية. ثمَّة حاجةٌ لتنظيم هذه الشركات بوصفها شركات تداول أصول افتراضية غير معلَنة".

يصف مصطلحُ "سوق تداول العملات المشفرة خارج البورصة" البورصات غير المعترَف بها رسمياً من قبل الحكومة. إذ تشمل معاملات تداول العملات الرقمية خارج البورصة جميعَ المعاملات خارج المنصات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التبادلات من نظير إلى نظير (P2P). وفقاً للتقرير، ثمَّة ما مجموعه 172 عملة مشفَّرة متاحة على (Upbit)، أكبر منصة عملات مشفرة خاضعة للتنظيم في كوريا الجنوبية، في حين تُقدِّم منصاتُ التداول خارج البورصة (OTC) نحو 700 عملة مشفَّرة.

ومن ناحية أُخرى، أشار التقرير إلى عدَّة حالاتٍ لاستخدام منصَّات التداول خارج البورصة لتحويل الأصول الافتراضية إلى الوون الكوري. والجديرُ بالذكر أنَّ إدارةَ التحقيق في الجرائم الدولية التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة إنتشون ألقت القبضَ على ثلاثة أشخاص بتهمة التورُّط في معاملات الصرف الأجنبي غير القانوني بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.

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كما وجدت الإدارةُ أنَّ الثلاثة المعتقَلين اشتروا ما قيمته 70.9 مليون دولار (94 مليار وون) من منصات تداول العملات الرقمية خارج البورصة من خارج البلاد بناءً على طلب الليبيين، ثم أرسلوها إلى كوريا الجنوبية لتحويلها إلى نقد، وفقاً للتقرير. علماً بأنَّ دائرة الجمارك الكورية الجنوبية قدَّرت قيمةَ معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية التي جرت العام الماضي باستخدام العملة الرقمية بنحو 4 مليارات دولار (5.6 تريليون وون).

لقد أصبحت كوريا الجنوبية معروفةً على مر السنين بلوائحها الصارمة المتعلقة بالعملات المشفرة، ولديها العديدُ من اللوائح المعمول بها لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. كما أنَّ الجهات التنظيمية في البلاد أصبحت أكثر استباقيةً في أعقاب انهيار "تيرا" (Terra).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره