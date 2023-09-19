BlockTrust وCrusty Demons تطلقان منصة الرياضات الخطرة على الويب 3

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:50 صباحاً - عقدت منصَّة الويب 3،"بلوك تراست" (BlockTrust)، شراكةً مع العلامة التجارية لترفيه الرياضات الخطرة، "كراستي ديمونز" (Crusty Demons)، لإطلاق منصة الويب 3 التي من شأنها تمكينُ المشجِّعين من امتلاك "لحظاتٍ" من رياضة موتوكروس في شكل مقتنياتٍ رقمية.

تسمحُ منصَّةُ "بلا حدود" (No Limits) للمشجِّعين بامتلاك لحظاتٍ "أيقونية" مُعادة الصياغة من ثقافة رياضة موتوكروس، مع تعليقٍ من مؤسِّسي "كراستي ديمونز"؛ وفقاً لموقعها الإلكتروني، تُقسَّم الأصول إلى ثلاث فئات — "نادرة" و"ملحمية" و"فريدة".

كما أفاد الإعلان بأنَّ منصة (No Limits) تهدف إلى تغيير الطريقة التي يتفاعل بها عشاقُ الرياضات الخطرة مع أفلام موتوكروس من (Crusty Demons) عبر منح المشجِّعين القدرةَ على تشكيل سرد البرنامج.

وأضاف إعلان 19 سبتمبر أنَّ المشجِّعين المُتفانين يمكنهم الإدلاءُ بأصواتهم عبر المنصة لتحديد اللحظات التي تحملُ أعلى أهميةٍ ثقافية من تاريخ كراستي ديمونز.

ومن جهته، قال مدير ومُنِتج (Crusty Demons)، جون فريمان: "لقد أنشأنا أفلام (Crusty Demons) لمعجبينا. ومنصة (No Limits) تمنحهم القدرة على التصويت على ما يعدُّونه أكثرُ لحظاتنا ملحميةً أو أسطوريةً، ليمتلكوها في شكل تذكارات رقمية."

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والجدير بالذكر أنَّ علامات الويب 2 التجارية استفادت بشكل متزايد من تقنيات الويب 3 لزيادة مشاركة المعجبين. إذ توقَّع تقريرُ ديلويت (Deloitte)، "توقُّعاتُ صناعة الرياضة لعام 2022"، أنَّه سيكون ثمَّةَ تسارعٌ في مزج العالَمين الحقيقي والرقمي، إلى جانب الأسواق المتنامية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتقنيات الغامرة. كما وجد التقريرُ أنَّ مثلَ هذه التطورات قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في مشاركة المشجِّعين.

على سبيل المثال، أحدثت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) موجاتٍ في مبادراتها على الويب 3 لسنوات. ففي عام 2019، عقد الدوري الشعبي شراكةً مع "دابر لابز" (Dapper Labs) لإطلاق منصة (NBA Top Shot) لتمكين المشجعين من امتلاك اللحظات المميزة للرياضة في مقاطع فيديو في شكل رموز غير قابلة للاستبدال. علماً بأنَّ مبيعات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية تجاوزت مليار دولار في عام 2022. إلى جانب ذلك، انضمت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إلى منصة البلوكتشين الرياضية الخيالية "سورير" (Sorare) في أواخر عام 2022 لإطلاق لعبة المحاكاة الرياضية الخاصة بها.

أمَّا في عالم كرة القدم، فأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منصَّةَ (FIFA+ Collect) في عام 2022، حيث تسمحُ المنصةُ للمشجعين بامتلاك لحظات كأس العالم وجمعها في شكل أصولٍ رقمية. وبعد ذلك دخلت الفيفا في شراكة مع شركة فيزا (Visa) العملاقة للمدفوعات من أجل ترميز حركات لاعبي كرة القدم.

وفقاً لمايك هايوود، الرئيس التنفيذي لشركة (BlockTrust)، توفِّر منصَّة (No Limits) وسيلةً لـ (Crusty Demons) والعلامات التجارية المستقبلية على منصة (BlockTrust) "للتواصل مع مجتمعاتهم وتمكينهم وتغذية محرِّك التجارة على الويب 3".

مع العلم بأنَّ المنصَّة الجديدة بُنيت على محرِّك المُنشئ اللامركزي الذي أطلقته (BlockTrust) مؤخَّراً باسم البنية التحتية (ID3).

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره