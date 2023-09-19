إنقطاع العلاقة بين البيتكوين ومؤشر S&P 500 يلفت انتباه الخبراء

“ماتي غرينسبان”، مؤسس “Quantum Economics” وهي شركة متخصصة في تحليل الأسواق وتقديم الاستشارات.

مؤخرا صرح “ماتي” أن العلاقة بين البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، وS&P 500، مؤشر الأسهم الأمريكي، باتت أقل وضوحا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها “ماتي” يوم 18 سبتمبر 2023، مستعرضا فيها رسما بيانيا من CoinMetrics:

وفقا لـ “ماتي”، انخفض الارتباط بين البيتكوين وS&P 500 منذ بداية عام 2023، في أكبر تراجع منذ فترة تراجع السوق في 2018-2019.

كان الارتباط قد وصل لأعلى مستوى له في الربع الأول من عام 2022، حينما سجل 0.7.

غالبا ما كانت علاقة البيتكوين بمؤشر S&P 500 سلبية، نظرا لعدم نضوج العملة المشفرة كفاية.

لكن، خلال الأزمة المالية في 2020، بدأ هذا الارتباط في الزيادة.

رغم ذلك، مازالت البيتكوين مرتبطة بمؤشر Nikkei 225 الياباني، كما أشير في تقارير سابقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد البيتكوين مؤخرا ارتباطه بالذهب، الذي يُعتبر عادة أداة تحوط ضد التقلبات السوقية.

“ماتي” لم يحدد الأسباب التي قد تكون وراء هذا التفكك بين البيتكوين وS&P 500، لكنه لمّح إلى أن السبب قد يكون التراجع الحالي في سوق البيتكوين.

وفي نفس السياق، أشار المحلل “PlanB” إلى أن السوق قد يكون في مرحلة تراكم وتجميع، وهي المرحلة التي تسبق الارتفاع القادم، والذي من المتوقع أن يحدث في الفترة بين 2024 و2025، حسب ذات المحلل.

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