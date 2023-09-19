زيادة استخدام ODL من قبل شريك الريبل “Tranglo” بنسبة 1700% في 2022

“Tranglo”، واحدة من أبرز الشركات المتعاونة مع الريبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نشرت هذه الشركة مؤخرا إحصائيات تُظهر نموا هائلا في مؤشراتها الرئيسية، رغم الظروف التنظيمية المتقلبة والتحديات السوقية القائمة.

الشركة سجلت زيادة هائلة في استخدام خدمة “السيولة عند الطلب” (ODL) من الريبل بنسبة تزيد على 1700% في العام الماضي.

وفقا لتقرير نشرته وسائل الإعلام المالية في سنغافورة “The Edge”، ارتفعت قيمة حجم معاملات ODL من 53 مليون دولار في 2021 إلى 970 مليون دولار في 2022.

هذه النمو الصاروخي ساعد الشركة على معالجة تدفق النقد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وخارجها.

“جاكي لي”، الرئيس التنفيذي لـ “Tranglo”، أشار إلى أن هذا التحسين فتح الأبواب لفرص جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك تحسين سيولة النقد للشركات في مرحلة التوسع.

في العام الماضي وحده، تمت معالجة معاملات بقيمة تفوق 3.3 مليار دولار، مع تسجيل 80% منها في الوقت الحقيقي، وبدون تأخير.

رغم التحديات، قامت شركة الريبل مؤخرا بإعادة توجيه خدمات ODL الخاصة بها.

أزيلت جميع الإشارات إلى ODL من موقع شركة الريبل، ليحل محلها مصطلح “Ripple Payments”.

في تطورات أخرى، زاد عدد موظفي “Tranglo” بنسبة 40% منذ عام 2018، وتوسعت الشركة مؤخرا لتشمل ثلاث دول جديدة في تعاون مع شركة (SBI Remit Co., Ltd).

تعزز “Tranglo” من وجودها في السوق العالمي من خلال تسهيل المعاملات المالية بين المملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شراكة مع “Lulu Money”.

اقرأ أيضا:

إنقطاع العلاقة بين البيتكوين ومؤشر S&P 500 يلفت انتباه الخبراء

تعثر هيئة SEC في الحصول على إذن لفحص شركة بينانس الأمريكية