مفوضة الهيئة التنظيمية الأمريكية "هيستر بيرس" تدعو شركات الكربيتو لعدم التخلي عن الولايات المتحدة بالرغم من القضايا المرفوعة

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 09:50 صباحاً - حثت هيستر بيرس، وهي واحدةٌ من المفوضين الخمسة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومؤيدة صريحة للعملات المشفرة، المشرعين والمنظمين على وضع لوائح تنظيمية واضحة للأصول الرقمية.

وفي حديثها إلى "كوينتيليغراف" في مؤتمر "Permissionless II" الذي عُقد في أوستن، تكساس، في الحادي عشر من سبتمبر، قالت "بيرس" إنها لم تكن تتوقع أن تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات "متأخرة بهذا القدر" في وضع إطارٍ تنظيميٍّ خاص بالعملات المشفرة، عندما انضمت إلى الهيئة في عام 2018.

وأشارت "بيرس" إلى أنه بالرغم من أن دولاً، مثل سويسرا وسنغافورة، متقدمة بالنسبة لتنظيم قطاع العملات المشفرة، إلا أنه لا يمكن مقارنتها إلى حدٍ كبير بالولايات المتحدة.

وقالت "بيرس" مُعلقةً هلى ذلك: "لم أر الكثير من التغييرات للأفضل... لدينا الكثير من الخبراء والأشخاص الذين يعرفون الكثير عن العملات المشفرة في الهيئة، سواء كان ذلك في القسم المالي أو في الأقسام الأُخرى. أعتقد أن هذا التغيير حصل في الوقت الذي كنت فيه هناك ضمن الفريق".

المفوضة "هيستر بيرس" (الثانية من جهة اليمين) تتحدث إلى صانعي السياسات في مؤتمر "Permissionless II" في 11 سبتمبر . المصدر: كوينتيليغراف

تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة رئيسها غاري جينسلر، الكثير من الانتقادات من قِبل قادة الصناعة والمنظمين والمشرعين، وغالباً ما تم اتهامها باتباع نهج "التنظيم عن طريق الإنفاذ" مع الأصول الرقمية.

وفي وقت النشر، لم تكن الهيئة التنظيمية قد وافقت بعد على إدراج صندوق تداول البيتكوين الفوري (BTC) في الأسواق الأمريكية. كما كانت الهيئة أحدى الأطراف في عددٍ من الدعاوى المرفوعة ضد شركات العملات المشفرة، مثل "Coinbase" و"Binance" و"Ripple".

وفي السياق نفسه، في أغسطس، فازت شركة "Grayscale Investments" بطلب الاستئناف الذي قدمته ضد رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب إطلاق صندوقِ تداول البيتكوين الخاص بها.

مقالات ذات صلة: الذكاء الاصطناعي تحت مجهر مجلس الشيوخ الأمريكي وسط دعواتٍ إلى تنظيم القطاع

قالت بيرس إنها لا تستطيع التعليق على أيّ دعوى قضائية معينة تتعلق بهيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنها حثت المؤسسات المُشاركة في قطاع العملات المشفرة على التحدث مع الهيئة حول كيفية المضي قدماً. كما ألمحت "بيرس" إلى أنه من المُمكن "أن تُغير الهيئة رأيها" يشأن سياستها المتعلقة بالعملات المشفرة:

"لا تتخلوا عن الولايات المتحدة. سيمر هذا الوقت أيضاً، وسنتخلص من الارتباك. الولايات المتحدة مكان جيد لبناء المشاريع، وأريدها أن تبقى على هذا النحو.

في وقت النشر، كان محامو الهيئة التنظيمية يجتمعون مع نظرائهم في "بينانس يو إس" في جلسةِ استماعٍ في قاعة محكمة واشنطن لمناقشة اقتراحٍ حول الحاجة إلى بدءِ تحقيقٍ جديد في الدعوى القضائية المرفوعة مُسبقاً.

وجاءت جلسة الاستماع بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لبينانس "تشانغبينغ تشاو" أن الرئيس التنفيذي للذراع الأمريكية للشركة "براين شرودر" قد "أخذ استراحة مستحقة " من الشركة، وسط انتشار تقاريرٍ عن انسحاب مدراء تنفيذيين آخرين من البورصة.