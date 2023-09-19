منصة "Zodia Custody" تُطلق خدمات التحصيص وتدمج ما بين عالميّ التمويل في أعقاب توسعها إلى أسواق سنغافورة

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:47 صباحاً - أعلنت منصة "Zodia Custody" المدعومة من قبل بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، والتي توفر للمستخدمين خدمات حفظ العملات المشفرة، عن دخولها في شراكةٍ استراتيجية مع منصة "OpenEden" للسماح للعملاء المؤسّسيين بتحقيق عوائدٍ على أصولهم المشفرة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب التوسع الذي قامت به الشركة مؤخراً، لتصل إلى أسواق سنغافورة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته منصة "The Block"، من المقرر أن تدمج هذا الشراكة ما بين خدمات حفظ الأصول المشفرة وفرص تحقيق العائد في العالم الحقيقي، وأن تُمكّن المؤسسات من الوصول إلى خدمات التحصيص الجديدة.

كما يؤكد هذا التعاون على الاهتمام المتزايد للمؤسسات المالية التقليدية، مثل ستاندرد تشارترد، بالاستفادة من الامكانات الهائلة التي تنطوي عليها العملات الرقمية. وقد قامت الشركة الناشئة "OpenEden" بوضع بصمتها في فضاء الكريبتو من خلال السماح بذلك، حيث قامت بدمج أصول العالم الحقيقي في أُطر البلوكتشين المُشفرة.

إعلان منصة OpenEden عن الشراكة . المصدر

من جانبه أكد جوليان سوير، الرئيس التنفيذي لشركة "Zodia Custody"، على الإمكانات التحويلية للعملات الرقمية في التمويل التقليدي، حيث قال:

"هناك الكثير من التفاصيل الموجودة في عالم التمويل التقليدي التي يمكننا الاستفادة منها في العالم الرقمي." وأضاف: "يكمُن التحدي في معرفة كيفية جلب تلك الفوائد إلى العالم الرقمي بطريقة آمنة ومتوافقة وذات أولوية تنظيمية... إن شراكتنا مع "OpenEden" هي طريقتنا لتحقيق ذلك."

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وفي وقت سابقٍ من سبتمبر، أعلنت "Zodia Custody" أيضاً عن توسّعها لتصل إلى أسواق سنغافورة، لتتمكن بذلك من تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للسكان والمؤسسات المالية في سنغافورة.

ووفقاً للبيان الذي نشرته المنصة، يُعد التوسع الاستراتيجي إلى سنغافورة خطوة هامةً بالنسبة للشركة، وخاصةً في الوقت الذي تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ طفرةً غير اعتيادية في الطلب على حيازة الأصول الرقمية المصرفية.

وعلاوةً على ذلك، فإن التوسع إلى سنغافورة جاء تماشياً مع سعي هيئة النقد في سنغافورة (MAS) إلى خلقِ نظامٍ بيئيٍّ متين للأصول الرقمية، إذ تُسلط المبادرات الأخيرة لـ (MAS)، بما في ذلك إدخال إطارٍ جديد للنقود الرقمية ومسوداتٍ تشريعية مُحتملة لحماية الأصول الرقمية، الضوء على الحاجة المُلحة لوجود خدمات الحفظ في المنطقة أثناء هيكلة مستقبل العملات المُشفرة في سنغافورة.