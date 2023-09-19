تايلاند ستبدأ فرضَ الضرائب على الإيرادات الخارجية، دون استثناء العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:46 مساءً - تخطِّط إدارةُ الإيرادات التايلاندية لفرض ضريبة الدخل الشخصي على الإيرادات الأجنبية، بما فيها تلك الناتجة عن تداول العملات المشفرة، على أيِّ شخصٍ يقيم في تايلاند لما يزيد عن 180 يوماً.

وفقاً لتقرير 19 سبتمبر الصادر عن بانكوك بوست (Bangkok Post)، ستدخل القاعدة الجديدة حيزَ التنفيذ في 1 يناير 2024، مع تسليم النماذج الضريبية الأولى، بما في ذلك الدخل خارجي المصدر في عام 2025.

بموجب اللائحة السابقة، فُرضت الضريبة فقط على الدخل الأجنبي المحوَّل إلى تايلاند في سنة الكسب. لكنَّ القاعدة الجديدة ستغلق هذه الثغرة، وتلزم الفردَ بالإعلان عن أيِّ دخلٍ مكتسَب من الخارج، حتَّى لو لم يكن سيُستخدم في الاقتصاد المحلي. ومن جهته شرحَ مسؤولٌ في وزارة المالية هذا المنطق للصحفيين:

"يتمثَّل مبدأ الضريبة في أنَّه يجب عليكَ دفعُ ضريبة على الدخل الذي تجنيه من الخارج بصرف النَّظر عن كيفية كسبه وعن السنة الضريبية التي اكتُسب فيها المال".

وفقاً لمصادرَ أُخرى في بانكوك بوست، تستهدف السياسةُ على وجه التحديد المقيمين الذين يتداولون في أسواق الأسهم الأجنبية عبر شركات الوساطة الأجنبية، ومتداولي العملات المشفَّرة، والتايلانديين الذين لديهم حسابات خارجية.

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كما أنَّه في يوليو، ألزمت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) مزوِّدي خدمات الأصول الرقمية بتقديم تحذيرات كافية تسلِّطُ الضوءَ على المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفَّرة، وحظرت أيَّ شكلٍ من أشكال خِدمات إقراض العملات المشفرة.

ومع ذلك، ربَّما يتغيَّر اتجاهُ التدقيق الصارم في صناعة العملات المشفَّرة مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد مؤخَّراً. فقد شارك عملاق العقارات، سريتا ثافيسين، الذي انتُخب لقيادة البرلمان التايلاندي، في زيادة قدرها 225 مليون دولار لشركة (XSpring Capital) لإدارة الاستثمارات الصديقة للعملات المشفرة، بل وأصدر توكنه الخاص عبر (XSpring) في عام 2022.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره